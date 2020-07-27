Gallup anketi: Dünyanın en takdir edilen ülkesi Almanya; ABD, Çin ve Rusya ikincilik için yarışıyor

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Küresel ölçekte yapılan Gallup anketine göre Almanya, üçüncü defa üst üste açık ara farkla dünyanın "en çok takdir edilen ülkesi" oldu.

Anketin sonuçları, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun cuma günü yaptığı, "Özgür dünyaya liderlik etmek için çok iyi bir noktadayız" açıklamalarıyla çelişti. Ankete göre ABD, Çin ve Rusya'nın sadece bir kaç puan önünde yer alarak ikinci sırayı elde etti.

Anket sonuçlarına göre dünyanın yüzde 33'ü ABD'yi "takdir ettiğini" ifade ediyor. ABD'nin bir puan gerisinde Çin, üç puan gerisinde de Rusya bulunuyor. Almanya, yüzde 44 ile takipçileriyle arasındaki uçurumu büyütmüş bulunuyor.

Gallup'un Koronavirüs pandemisinden önce 2019 yılında 135 ülkeden binlerce kişinin katılımıyla yapılan anketinde ülkelerin salgını yönetme biçimi nedeniyle değişiklik olmuş olabileceği düşünülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, sıklıkla "ABD'ye tekrar saygı gösterilmesini sağladığını" iddia etse de anketler aksini söylüyor. ABD, Barack Obama'nın başkanlık yaptığı 8 senenin 7'sinde Gallup anketinde birinci olmayı başardı. Trump'ın görevi Obama'dan devraldığı 2017 yılında ABD ankette 18 puan kaybetti.