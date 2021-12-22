Galler'de Covid-19 önlemi: 'İmkânı olduğu halde' evden çalışmayıp işyerine gidene para cezası geliyor

Pandeminin başından bu yana birçok kişinin uzaktan çalışmaya geçtiği Galler'de bu uygulama yasal zorunluluğa dönüştü. Ancak sendikalar bu kararın işverenin işine yarayacağı ama işçiyi mağdur edeceği görüşünde.

Birleşik Krallık'ın parçası olan Galler'de koronavirüs vakalarının artmasını önleme tedbirleri kapsamında evden çalışma konusunda tavsiyeden zorunluluğa geçildi. Evden çalışma imkanı varken iş yerine gidenlere para cezası verilecek. Kurala uymayan çalışanlar 60 sterlin ödemek zorunda kalacak. İşçilerine ısrarla uzaktan çalışma izni vermeyen işverene de 10 bin sterline kadar ceza kesilebilecek.

Galler hükümetinden yapılan açıklamada da şu ifadeler kullanıldı: "Virüsün yayılımını yavaşlatmak ve kamu sağlığını korumak için ilave önlem" "Virüsün yayılımını yavaşlatmak ve kamu sağlığını korumak için ilave önlemler alındı. Halkın mümkün mertebe evden çalışmaya yönlenmeleri konusundaki tavsiyemizi bir ileri seviyeye taşıyor ve kabul edilebilir bir gerekçe olmadığı müddetçe evden çalışılmasını yasal gereklilik haline getiriyoruz."