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Dünya

Galler'de 48 saatte 18 kişiyi yaralayan sincap uyutuldu

Sincaba, 'Gremlinler' filminden esinlenilerek 'Stripe' ismi verilmişti

29 Aralık 2021 14:34

T24 Dış Haberler

Galler'in kuzeyinde bulunan Buckley kasabasında bir sincap, 48 saatte 18 kişiyi ısırdı. Yakalanan sincap, uyutuldu.

'Gremlinler' filmindeki karakterden esinlenilerek 'Stripe' diye isimlendirilen sincap, geçen hafta birçok kişiyi yaraladı.

Buckley sakinleri sincabın kendilerine bahçelerinde saldırdığını belirtti. 18 yaralıdan bazıları ısırık ve yırtıklar sebebiyle tetanoz aşısı yaptırdı.

Saldırgan sincap, kendisini besleyen Corrine Reynolds tarafından kurulan bir tuzakla yakalandı. Stripe, teslim edildiği yetkililerce uyutuldu.

gallersincapyaralı
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