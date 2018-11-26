Galip Öztürk, cezası onandığı gün yurt dışına gitmiş

Metro Holding'in sahibi Galip Öztürk hakkındaki müebbet hapis cezası Yargıtay tarafınfdan onanadı. Öztürk'ün kararın verildiği gün yurt dışına çıktığı iddia edildi.
22 yıl önce işlenen bir cinayete ilişkin davada 'cinayetin azmettiricisi' idddiasıyla müebbet hapis cezası alan Metro Holding'in patronu Galip Öztürk'e 2 yıl önce infazın durdurulması kararı çıkmıştı.
Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre Yargıtay Ceza Kurulu, Öztürk hakkında 11 Ekim'de verilen müebbet hapis cezasının infazına karar verdi.
28 Eylül 1996'daki cinayet ve dava süreçlerine ilişkin bilgilerin verildiği haberde, henüz hakkında yakalama kararı çıkmayan Galip Öztürk'ün Yargıtay kararının verildiği gün yurt dışına gittiğinin belirtildiği kaydedildi.