Galip Ensarioğlu: açığa alınan çok sayıda öğretmen göreve dönecek

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, açığa alınan öğretmenlerle ilgili soruşturmada sona gelindiğini belirterek çoğunun görevlerine iade edileceklerini belirtti. Diyarbakır Yenigün gazetesi ise İl Milli Eğitim'e dayandırdığını ifade ettiği haberinde, Diyarbakır'da 4 bin 313 öğretmenden 650'sinin ihraç edileceğini yazdı.

OHAL kararnamesi ile 8 Eylül’de açığa alınan tamamına yakını Eğitim -Sen üyesi 11 bin 300 öğretmenle ilgili soruşturma yaklaşık bir aydır devam ediyor. Bu süreçte sadece Tunceli’de açığa alınan 505 öğretmen ve Milli Eğitim personelinden 419’u tekrar görevlerine iade edildi. Milli Eğitim Bakanlığı soruşturmanın ekim ayı başında sonuçlanacağını duyurmasına karşın bu hafta da bir gelişme olmadı.

Açığa alınan öğretmenlerle ilgili son açıklama AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’dan geldi. Diyarbakır Yenigün’den Sait Bayram’ın haberine göre, Ensarioğlu, Diyarbakır’da açığa alınan 4 bin 313 öğretmenle ilgili Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve bakan yardımcıları ile görüştüklerini ifade ederek, çok sayıda öğretmenin en kısa sürede göreve iade edileceğini söyledi ve ekledi: “Örgütsel bağı tespit edilmiş ve bu anlamda sosyal paylaşım sitelerinde suç unsuru taşıyan, memuriyete uymayan bir takım somut unsurlar varsa onlarla ilgili bir şey diyemeyiz. Ancak, mahalle baskısı nedeniyle o gün okula gidememiş veya bunu bir sendikal faaliyet olarak gören öğretmenlerimizin mağduriyet yaşamaması gerektiğini, soruşturmanın bu yönlü ele alınması gerektiğini ilettik. Sağlıklı bir eleme yapılarak, çoğu görevlerine iade edilecektir. Hızlı bir çalışma yürütülüyor. İhraç edilen öğretmenlerle ilgili bir rakam belirtmem doğru olmaz. Ancak en kısa sürede soruşturmanın neticesi belli olacaktır” diye konuştu.

"Önümüzdeki hafta belli olacak"

Diyarbakır Yenigün’ün, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü kaynaklarına dayandırdığı iddiasına göre, Diyarbakır’da açığa alınan 4 bin 313 öğretmenden 650’i ihraç edilecek. Diyarbakır’daki öğretmenlerle ilgili kararın kararın önümüzdeki hafta içinde Valilik ve İl Milli Eğitim’e resmi yazıyla ulaşacağı da öne sürüldü.