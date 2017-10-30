Galip Atar 29 Ekim'de dünya üçüncüsü oldu

İZMİR, (DHA) - FERRARI Challenge Europe 458 kategorisinde Cumartesi günü İtalya\'da çıktığı son yarışta Avrupa şampiyonluğunu elde eden İzmirli pilot Galip Atar, organizasyonun Cumhuriyet Bayramı\'na denk gelen 29 Ekim\'de koşulan dünya finalinde ise üçüncü basamağa çıktı. Türk otomobil sporları tarihinde bir ilke imza atarak pist şampiyonalarında ilk kez Avrupa\'nın zirvesinde yer alan Atar, Asya, Amerika ve Avrupa kıtalarından Ferrari Challenge Dünya Finali\'ne (Finali Mondiali) katılmaya hak kazanan 18 sporcu arasında üçüncü sırada finiş gördü. Pist branşında dünya üçüncülüğünü elde eden ilk Türk otomobil yarışçısı olan tecrübeli pilot, Cumhuriyet Bayramı\'nda Türk Bayrağı\'nı İtalya\'da podyumda dalgalandırdı.

Toplam 7 ayak ve 14 yarıştan oluşan Ferrari Challenge Europe 458\'te İtalya\'nın Mugallo Pisti\'nde Cumartesi günü 215 puanla Avrupa şampiyonluğunu elde eden Galip Atar, dünya finaline 3 kıtadan 18 pilot arasında beşinci sıradan start aldı. Tampon tampona mücadelenin yaşandığı yarışı üçüncü bitiren Atar, Dünya Finali\'ni de en iyi dereceyi elde eden Avrupalı pilot olarak tamamladı. Birçok ülkede canlı olarak yayınlanan, tribünde binlerce kişinin izlediği finalde ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmanın gururunu yaşadığını söyleyen Galip Atar, \"Bu başarıyı devletimize ve milletimize armağan ediyor, Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum\" dedi.

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