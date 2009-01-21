Galibiyet primi, poligon üyeliği



Hafta sonunda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'a ilginç bir ödül gündeme geldi. Maçın kazanılması durumunda bordo-mavili takıma 6 aylık ücretsiz atış poligonu üyeliği yapılacak.



Trabzonspor'un hafta sonundaki Fenerbahçe maçında galip gelmesi halinde futbolcular ve teknik heyete ücretsiz silah atış poligonu üyeliği yapılacağı bildirildi.



PAM Poligan Plaza'dan yapılan yazılı açıklamada, Trabzonspor'un hafta sonunda Fenerbahçe'yi yenmesi durumunda tüm takım oyuncularına ve teknik heyete 6 aylık ücretsiz atış poligonu üyeliği yapılacağı belirtildi.



Galibiyet gollerini atan oyunculara ise 1 yıllık üyeliğin ücretsiz yapılacağı da kaydedildi.



ŞENER: İYİ OYNARSAK ÖZLEMİ SONLANDIRIRIZ



Bu arada Fenerbahçe maçı öncesi İstanbul'dan Trabzon'a gelen kulüp başkanı Sadri Şener, antrenman sahasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Şener, Fenerbahçe maçının bir derbi maçı olduğunu belirterek, ''Yenmek için İstanbul'a gideceğiz. Ama bu maçın telafisi var. Çünkü sahamızda da Fenerbahçe ile karşılaşacağız. Fenerbahçe maçından sonraki maçların bir telafisi yok. Takımda şu anda bir eksiğimiz yok. İnşallah umduğumuz sonucu orada alırız'' dedi.



Trabzonspor'un 10 sezondur Fenerbahçe deplasmanından galibiyet ile dönememesine ilişkin olarak ise Şener, ''İyi oynarsak kazanırız, galibiyet özlemini sonlandırırız. Fenerbahçe benim bildiğim kadarıyla açık futbol oynuyor. Bizim de çok iyi forvetlerimiz var. Buraya takıma moral vermeye geldik. İnşallah iyi bir sonuçla döneriz'' diye konuştu.



Şener, Norveç'in Stabaek takımında oynayan Alanzinho ve Bayern Münihli Sosa'nın transfer gündemlerinde olup olmadığı yönündeki bir soruya ise, ''Evet o isimler. Birkaç tane teklif verdik. Ama çok astronomik fiyatlar isteniyor. Biliyorsunuz ocak ayında transfer yapmak çok zor. Onlardan cevap bekliyoruz. Bizim verdiğimiz tekliflere uyarlarsa önümüzdeki günlerde netleşir'' yanıtını verdi.