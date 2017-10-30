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Spor

Galibiyet hasretine son veren Trabzonspor'da yüzler gülüyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- SÜPER Lig’in 10’uncu haftasında sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor’da yüzler gülüyor

30 Ekim 2017 13:03

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- SÜPER Lig’in 10’uncu haftasında sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor’da yüzler gülüyor.
Ligin 4’üncü haftasında 3-1 kazandığı Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından 5 maçtır galibiyet hasreti çeken bordo-mavililer, 10’uncu hafta mücadelesinde Galatasaray’ı mağlup ederek ligdeki kötü gidişata dur dedi. 5 maç aradan sonra galibiyet hasretine son veren Trabzonspor alt sıralardan uzaklaşırken, üst sıralardaki rakipleriyle de puan farkını azalttı.
GÖKHAN SARAL: YENİDEN BAŞLIYORUZ
Galatasaray karşısında alınan galibiyet, ligdeki kötü gidişat nedeniyle camianın istifa çağrılarında bulunduğu bordo mavili yönetime de rahat bir nefes aldırdı. Trabzonspor’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, 2-1’lik Galatasaray galibiyetinin ardından sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda ‘yeniden başlıyoruz’ mesajını verirken, “Hırs, azim ve inatla...Uşaklar! Toparlanın, yeniden başlıyoruz” ifadelerini kullandı.
PUANLARIN YARISI İSTANBUL TAKIMLARINDAN
Süper Lig’in 10’uncu haftasında sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, bu sezon 4 İstanbul takımıyla oynadığı karşılaşmalarda mağlubiyet yüzü görmedi. Ligin 2’nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan bordo mavililer, 5’nci haftada deplasmanda Medipol Başakşehir ile 2-2, 7’nci haftada deplasmanda Beşiktaş ile yine 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor, 10’uncu hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Galatasaray karşısından ise 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Ligde 12 puanı bulunan bordo mavililer, bu puanların yarısını İstanbul takımlarıyla oynadığı maçlarda hanesine yazdırdı. Trabzonspor,  İstanbul takımlarına karşı oynadığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti, toplamda 6 puan topladı.
TAKIMA 1 GÜN İZİN
Bu arada Galatasaray maçının ardından Trabzonspor’da futbolculara 1 gün izin verildi. Bugünü izinli geçirecek olan bordo-mavililer, yarın akşam saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak ligin 11’inci haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.
YEREL GAZETELERDEN ÖVGÜ
Yerel gazeteler, Süper Lig’in 10’uncu haftasında lider Galatasaray’ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor’un ortaya koyduğu mücadele ve elde ettiği skordan övgüyle bahsetti. Karadeniz Gazetesi, “Namağlup lider olsan ne yazar, Trabzon böyle fiyakanı bozar” ifadelerine yer verdi. Günebakış Gazetesi,  “İşte Trabzon bu!”, “Taraftarlar tribünde, bordo-mavililer sahada muhteşemdi. Derbide Fırtına Galatasaray’ı yerle bir etti” yorumunu yaptı. Taka Gazetesi, “Galatasaray’a Çalımbay”, “Yenilmeyen takım yoktur, Trabzonspor’la oynamayan takım vardır” başlıklarını kullandı. Sonnokta Gazetesi, “9 haftadır yenilmeyen Galatasaray’ı Medical Park’ın çimlerine gömen Trabzonspor’un mesajı açık ve net”, “Lider buysa kral benim” yorumunda bulundu.

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