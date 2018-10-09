T24 LogoT24 Logo
Gündem

Galerici ve eşinin yanmış araçta ölümüne 2 tutuklama

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde yanmış araçlarında cesetleri bulunan galerici Mustafa Şahin Akkoç ile eşi Ayfer Akkoç'un ölümleriyle ilgili olarak 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

09 Ekim 2018 20:08

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR\'in Acıgöl ilçesinde yanmış araçlarında cesetleri bulunan galerici Mustafa Şahin Akkoç ile eşi Ayfer Akkoç\'un ölümleriyle ilgili olarak 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kent merkezinde galericilik yapan Mustafa Şahin Akkoç ile eşi Ayfer Akkoç\'un cesetleri, 12 Eylül Çarşamba günü Acıgöl ilçesi yakınlarında, tarlaların arasındaki yolda yanan araç içinde bulundu. Jandarma ve polis ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda çok yönlü araştırmaya başladı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 12 Eylül 2018 tarihinde Nevşehir ili Acıgöl ilçesinde Mustafa Şahin Akkoç ve eşi Ayfer Akkoç\'un araçlarının içerisinde ölü olarak bulunması olayına ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın başlattığı soruşturma kapsamında tespit edilen 2 şüphelinin kuvvetli suç şüphesi varlığı nedeniyle sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından, \'tasarlayarak öldürme\' suçundan tutuklandığını belirtti.
Açıklamada, tutuklanan iki kişinin Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu\'na gönderildiği kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Zafer BARIŞNEVŞEHİR DHA NEVŞEHİR AcıgölMustafaAkkoç ileAyfer AkkoçKentAkkoçEylülAcıgölJandarmaCumhuriyet BaşsavcılığınınNevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ KürşatNevşehirCumhuriyet Başsavcılığı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24