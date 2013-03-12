'Galaxy S4' fotoğrafları internete düştü

Samsung'un, 14 Mart günü teknoloji dünyasına sunacağı Galaxy S serise ait yeni telefonunun fotoğrafı internete düştü.

Çinli ’52 Samsung’ adlı teknoloji forumu, tanıtımdan sadece üç gün önce Galasy S4’e ait olduğunu öne sürdüğü fotoğrafları yayımladı. Tasarımı S3’e çok benzeyen bir cihaz 2,7 cm (5 inç) ekran genişliğinde. Telefon, eski modellerdeki gibi bir başlatma tuşuna sahip ve arka panelde birçok tüketicinin beklemediği kadar büyük bir kamera var.

“GT-I9502” model numarasına bulunduran telefon, 1080p ekran çözünürlüğüne sahip iken, Android 4.2.1 (Jelly Bean) işletim sistemi kullanıyor. 2 GB RAM ve 1.8 GHz işlemci hızına sahip sözde S4, "Universal5410” işlemcisi kullanıyor. Bu kod ismin, sekiz çekirdekli Exynos Octa 5410 için kullanıldığı düşünülüyor. Grafik işlemci birimi ise PoverVR SGX 544MP olarak belirtiliyor.

Exynos Octa 5410, dört A15 çekirdeğine ve güç etkinliğini sağlamak için de dört A7 çekirdeği bulunduruyor.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, 52 Samsung sitesi elindeki cihazın S4 olduğunu iddia etse de, 14 Mart’ta New York’ta gerçekleştirilecek etkinlikte çok daha farklı bir tasarım görmek kimseyi şaşırtmayacak. Galaxy S 3, geçtiğimiz yıl sayısız sızdırma olayına maruz kalmış ancak hiçbir sızıntı gerçeği ortaya koyamamıştı.