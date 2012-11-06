Samsung Galaxy S 3, 5 ayda 30 milyon sattı!

Samsung, yaklaşık beş ay önce piyasaya sürdüğü amiral gemisi Galaxy S 3 akıllı telefonunun 30 milyon satış rakamına çıktığını duyurdu.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olarak bilinen Samsung, Mayıs ayında tanıtmış olduğu Galaxy S 3 için kullandığı taktiğin işe yaradığı ifade edildi.

Samsung'un, iPhone’un en büyük rakibi olarak bilinen telefonu iPhone 5’in lasmanından dört ay önce tanıttığı belirtildi. Bununla beraber iPhone 5 dahil bir çok telefon modelininde daha önceden piyasaya sürüldüğü kaydedildi.

Apple'ın, iPhone’u Eylül ayında tanıtmadan önce, Samsung, iPhone 5’i hedef alan bazı reklam kampanyaları düzenleyerek tüketicinin bakış açısını değiştirmeye çalıştıkları belirtildi.

S 3'ün elde ettiği başarılarla, S 2’nin de rekorunu kırmış olduğu belirtildi. S 2'nin ise 14 ayda 30 milyon satış rakamına ulaştığı ve S 3'ünde böylece en kısa zamanda en çok satan akıllı telefonlardan da biri olduğu kaydedildi.

Güney Koreli elektronik devi Samsung'un, küresel ekonominin birçok şirket tarafından etkilendiği dönemde, geniş ürün çeşitliliği anlamında satış rakamlarını sürekli artıran az sayıdaki şirketten biri olduğu belirtildi.

Televizyon, beyaz eşya, ekran ve çip gibi birçok ürünü üreten Samsung'un, 2012’nin üçüncü çeyreğinde gelirinin yüzde 70’inin mobil cihazlar, kamera ve bilgisayarlardan elde ettiği kaydedildi.

Samsung, geçtiğimiz Cuma günü Galaxy Note 2 telefonunun da 37 günde 3 milyon satıldığını duyurmuştu.