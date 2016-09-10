Galaxy Note 7’yi kullananlara uyarı



Güney Kore'nin başkenti Seul merkezli Samsung'dan cumartesi günü yapılan açıklamada, birkaç hafta önce piyasaya çıkan Galaxy Note 7 kullananlar uyarıldı. Samsung akıllı telefon bölümü yöneticisi Koh Dong-Jin, “kullanıcılardan Galaxy Note 7'yi kapatmalarını ve cihazlarını en kısa sürede değiştirmelerini rica ediyoruz” dedi.

Teknoloji devi Samsung, bazı cihazların bataryalarındaki sorun nedeniyle, şarj sırasında alev alabildiğini tespit ettiklerini duyurmuştu. Şirket, söz konusu hata nedeniyle eylül ayının başında 10 ülkede satışları durdurarak, telefonun yenisiyle değiştirileceğini duyurmuştu. Bu ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra ABD ve Güney Kore de bulunuyor. ABD ve Güney Kore'de cihazların yenisiyle 19 Eylül'den, Türkiye'de ise ekim ayının ortasından itibaren değiştirilmesi öngörülüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Galaxy Note 7'nin 19 Ağustos'ta satışa sunulmasından bu yana dünya çapında yaklaşık 2,5 milyon cihazın satıldığı düşünülüyor. Uzmanlar ise Samsung'un cihazları geri toplatma aksiyonu sonucu şirketin bu yıl 5 milyar dolar zarar edebileceğini tahmin ediyor.

Uçuşlarda tehlikeli

Uzmanlar, Galaxy Note 7'deki batarya sıkıntısı nedeniyle Samsung'un imajının da sarsılacağına işaret ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Tüketiciyi Koruma Dairesi (CPSC) de kullanıcılara çağrıda bulunarak, alev alması tehlikesi nedeniyle cihazlarını kapatmaları konusunda uyardı. Bunun yanı sıra söz konusu modelin uçuşlarda kullanılmaması konusunda da uyarıda bulunuldu. ABD Uçuş Güvenliği Dairesi (FAA), Galaxy Note 7'nin uçuşlarda kullanılmaması veya şarj edilmemesi gerektiğine dikkati çekti. Daire ayrıca, cihazın bagaj ile verilmemesi gerektiği konusunda da uyarıda bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri Sivil Havacılık Dairesi de yolculara çağrıda bulunarak, Galaxy Note 7'nin uçuşlarda kullanılmamasını istedi. Daireden yapılan açıklamada, cihazın uçuş güvenliğini tehlikeye soktuğu kaydedildi.