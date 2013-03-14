Galaxy 4S için büyük gün bugün

Samsung’un merakla beklenen son modeli Galaxy 4S’in tanıtımı bugün New York’ta gerçekleşecek. Şirektin Apple’ı geride bırakacak bir etkinlik düzenlemesi bekleniyor.

Şirket ilk kez bu kadar büyük etkinlik düzenliyor.

Tanıtımın yeni modelleri için her zaman dev etkinlikler düzenleyen Apple’ı geride bırakacağı ifade ediliyor.

Tanıtım internet üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve Times Meydanı’nda herkes tarafından izlenebilecek.

Samsung bugün için ilk olarak Barcelona’da düzenlenen Dünya Mobil Kongresi’nde broşür dağıtmış ve fuarda Apple’dan rol çalmıştı.

Samsung bu tanıtımla ilk kez bir ürününü ABD’de tanıtmış da olacak.

Güney Koreli şirketin etkinlik için seçtiği mekan da oldukça manidar.

Tanıtım Radio City Music Hall’da yapılacak. Mekan Apple’ın en büyük mağazasının olduğu Beşinci Cadde’de ve mağazanın birkaç blok ötesinde.

Geçen ay Barcelona’da konuşan Samsung Electronic Mobil Birimi Şefi JK Shin, “Geçen yıl Galaxy IIIS’i Londra’da tanıttık. Bu yıl rotamızı New York’a çevirdik. Çünkü ABD’li cep telefonu operatörlerinden tanıtımı New York yapmamızı isteyen sayısız mail aldık” dedi.



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Samsung Galaxy 4S’in şekline yönelik herhangi bir bilgi bugüne kadar verilmedi.

Ancak geçtiğimiz günlerde karanlıklar içinde bir modelin resmi internete düştü ve yeni telefon olduğu iddia edildi.

Uzmanlar internete sızan modellerin gerçek olması durumunda yeni modelin donanımından beklentilerin büyük olmaması gerektiğini ifade etti.