Galatasaray Sportif Direktörü Ergün'den 11 yabancı açıklaması

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, çok önemli bir deplasmana çıktıklarını belirterek, güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

2-0\'lık Atiker Konyaspor galibiyetinin ardından açıklama yapan Ergün, milli takım dönüşleri puan kaybettikleri için endişeli olarak maça çıktıklarını anlattı. Ama bunu kontrol altına aldıklarını ifade eden Ergün, \'\'Güzel de bir galibiyet aldık. 2\'den sonra farkı atırabilirdik. Yine de önemli olan galip gelmek. Biz puanları, maçları kazanalım. Her maç bizim için bir final. Rakiplerimizin arada puan kayıpları bizim mutlu ediyor ama biz rakiplerimizin puan kayıplarına konsantre olarak hareket etmiyoruz. Biz her maçımızı kazanmak için oynuyoruz. Zaten biz kazandıkça o puan kayıpları değerleniyor\" dedi.

YENİ BİR TAKIMIZ

Yeni kurulan bir takım olduklarını da ifade eden Ergün, \"Türkiye liginde hepimiz kısa seneler önce ne kadar büyük puan farklarının kapandığının örneklerini yaşadık. Her maç sahada kazanılır. Oynanmadan kazanılmaz. Kağıt üzerinde kazanılmaz. Bizim amacımız maçlarımızı kazanmak. Kazandıkça sonuç kendiliğinden gelecek. Bu takım çok yeni bir takım. Daha yeni kuruluyoruz. Oyuncu değişikliklerine yeni alışıyoruz. Daha kart cezalı durumu yaşamadık. Daha büyük bir sakatlık yaşamadık. Hepsini yeni yeni tecrübe ediyoruz\'\' diye konuştu.

BİZİM TARAFIMIZDAN TARTIŞILAN BİR KONU YOK

Galatasaray\'ın 11 yabancı futbolcuyla maça başlamasını da değerlendiren Ergün, şunları söyledi:

\"Bizim tarafımızdan yabancı konusunda tartışılan bir konu yok. Türkiye Futbol Federasyonu\'nun koymuş olduğu sınırlar ortada. Dolayısıyla biz bu sınırlar çerçevesinde sahaya çıktık. 112 yıllık bir camiayız. 11 Türk oyuncuyla çıktığımız da olmuştur. Yerli ve yabancı kombinasyonuyla çıktığımızda olmuştur. Bugün 11 yabancı futbolcuyla başladık 8 yabancı oyuncuyla bitirdik. Orada mücadele veren Galatarasay futbolcularıdır. Galatasaray forması giyerler. Yerli ve yabancı diye bir ayrım yoktur.\"

DERBİ TÜRK FUTBOLUNUN KEYFİ

Oynanacak Fenerbahçe derbisinede değerlendiren Cenk Ergün, \"Derbiler Türk futbolunun keyfi. Festivali. Tahmin ediyorum bir koltuk bile boş kalmayacak. Şu ana kadar giden bilet satışlarından ve taleplerden görüntü bu. Çok keyifli bir gün olsun. Onlar koşa koşa stada gelsinler yine onların gurur duyduğu takım sahada olacak\" dedi.

