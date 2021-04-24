Galatasaraylılar Derneği Başkanlığı'na yeniden Fidel Berber seçildi

Galatasaraylılar Derneği’nde Olağan Seçimli Genel Kurul gerçekleşti. Galatasaraylılar Derneği üyeleri yeni dönemde de başkanlığa Fidel Berber’i seçti. İkinci kez başkanlık görevini üstlenen Fidel Berber ve ekibi mazbatalarını, Galatasaray Lisesi Abdurrahman Şeref Efendi Salonu’nda düzenlenen törenle alarak göreve başladılar.

1908 yılında kurulan, alanında Türkiye’nin en köklü yapısı olan Galatasaraylılar Derneği’nde 2019 yılında yapılan seçimlerde 45’inci Dönem Başkanlığı’nı üstlenen Fidel Berber, ikinci kez aynı göreve layık görülerek 46. Dönem Başkanlığı’nı da üstlenmiş oldu.

Galatasaray Lisesi’nde gerçekleşen mazbata töreninde Fidel Berber 14 kişilik yönetim kurulu üyeleri ile Denetleme, Sicil ve Disiplin Kurulu üyeleri de hazır bulundu.

İki yıllık yoğun bir çalışma döneminin ardından "Sınırsız Galatasaray" sloganı ile göreve yeniden talip olduklarını vurgulayan Fidel Berber, tekrar seçilmekten onur duyduğunu ifade etti.



1971 İzmir doğumlu olan Fidel Berber, Galatasaray Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Berber, Fransızca ve İngilizce biliyor.

2021-2023 döneminde görev yapacak Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber’in ekibi şu isimlerden oluşuyor:

Yönetim Kurulu



Başkan: Fidel Berber

Başkan Vekili: Haluk Camcı

Genel Sekreter: M. Tolga Özbabacan

Muhasip Üye: Berk Kutengin

Veznedar Üye: İhsan Mannaslar

Nurperi Gazioğlu

Vecihi Tokuç

Haluk Levent

Nurten Yalçın Erüs

Denetleme Kurulu



Başkan Eray Yanbol

Bşk. Yrd. Deniz Gün Enön

Elif Bilge Eder

Sicil Kurulu

Başkan Cem Ergün

Bşk Yrd. Merve Gürkaynak

Mine Turalı



Disiplin Kurulu



Başkan Yalçın Çakalır

Bşk. Yrd. Metin Sinan Aslan

Ümit Özdemir

İlhan Tüzün

Eray Yazgan.