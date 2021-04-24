Galatasaraylılar Derneği Başkanlığı'na yeniden Fidel Berber seçildi

Galatasaraylılar Derneği’nde Olağan Seçimli Genel Kurul gerçekleşti. Galatasaraylılar Derneği üyeleri yeni dönemde de başkanlığa Fidel Berber’i seçti. İkinci kez başkanlık görevini üstlenen Fidel Berber ve ekibi mazbatalarını, Galatasaray Lisesi Abdurrahman Şeref Efendi Salonu’nda düzenlenen törenle alarak göreve başladılar.
1908 yılında kurulan, alanında Türkiye’nin en köklü yapısı olan Galatasaraylılar Derneği’nde 2019 yılında yapılan seçimlerde 45’inci Dönem Başkanlığı’nı üstlenen Fidel Berber, ikinci kez aynı göreve layık görülerek 46. Dönem Başkanlığı’nı da üstlenmiş oldu.
Galatasaray Lisesi’nde gerçekleşen mazbata töreninde Fidel Berber 14 kişilik yönetim kurulu üyeleri ile Denetleme, Sicil ve Disiplin Kurulu üyeleri de hazır bulundu.
İki yıllık yoğun bir çalışma döneminin ardından "Sınırsız Galatasaray" sloganı ile göreve yeniden talip olduklarını vurgulayan Fidel Berber, tekrar seçilmekten onur duyduğunu ifade etti.
1971 İzmir doğumlu olan Fidel Berber, Galatasaray Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Berber, Fransızca ve İngilizce biliyor.
2021-2023 döneminde görev yapacak Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber’in ekibi şu isimlerden oluşuyor:
Yönetim Kurulu
Başkan: Fidel Berber
Başkan Vekili: Haluk Camcı
Genel Sekreter: M. Tolga Özbabacan
Muhasip Üye: Berk Kutengin
Veznedar Üye: İhsan Mannaslar
Nurperi Gazioğlu
Vecihi Tokuç
Haluk Levent
Nurten Yalçın Erüs
Denetleme Kurulu
Başkan Eray Yanbol
Bşk. Yrd. Deniz Gün Enön
Elif Bilge Eder
Sicil Kurulu
Başkan Cem Ergün
Bşk Yrd. Merve Gürkaynak
Mine Turalı
Disiplin Kurulu
Başkan Yalçın Çakalır
Bşk. Yrd. Metin Sinan Aslan
Ümit Özdemir
İlhan Tüzün
Eray Yazgan.