Galatasaraylı yöneticiden Domenec Torrent açıklaması

Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Nihat Kırmızı, Domenec Torrent'le ilgili "Bu adama bir sene sabır gösteremedik. Florya’da yaptığı çalışmaları ben görüyorum. Torrent’in yerine Roberto Mancini gelse ona sabır göstermeyecek miyiz?" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Nihat Kırmızı, Spor Arena’ya yaptığı açıklamada başkan Burak Elmas'ın Domenec Torrent ile ayrılık üzerine görüştüğü haberlerine açıklık getirirken İspanyol teknik direktör ile sezon sonuna kadar devam edileceğini açıkladı.

Ligdeki Demir Grup Sivasspor mağlubiyetinden sonra Galatasaray'ın teknik direktör Domenec Torrent ile yollarını ayıracağı yüksek sesle dile getirilirken, Burak Elmas'ın deneyimli antrenör ile bunun üzerine görüştüğü iddia edilmişti. Torrent’in geleceği ile ilgili Spor Arena’ya konuşan Galatasaraylı yönetici Nihat Kırmızı, “Domenec Torrent ile başkan Burak Elmas iddia edildiği gibi bir ayrılık görüşmesi yapmadı. Görevim itibariyle Torrent ile devamlı görüşen benim. Torrent sezon sonuna kadar devam edecek. Yeni gelecek yönetimin de kendisiyle çalışmak isteyeceğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

"Bu adama bir sene sabır gösteremedik"

Torrent ve ekibinin sözleşmelerinin feshedilmesi durumunda tazminatının yüksek olacağı iddialarını yanıtlayan Nihat Kırmızı, "Yeni yönetim istemezse Torrent para konusunda zorluk çıkarmayacaktır, söylendiği gibi değil. Bizimle şu ana kadar hiçbir şekilde para konuşmadı. Bu adama bir sene sabır gösteremedik. Florya’da yaptığı çalışmaları ben görüyorum. Torrent’in yerine Roberto Mancini gelse ona sabır göstermeyecek miyiz? Her şey sil baştan olacak.” dedi.