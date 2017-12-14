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Spor

Galatasaraylı Yönetici Ural Aküzüm: "Türk sporu yerlerde sürünüyor"

"Tekvando, güreş, karate dışında Türkiye'den yetişen bir sporcu olimpiyatlarda başarılı olamıyor" "En pahalı 6'ncı lige sahibiz ama sıralamalarda 35-40'ıncı sıralardayız" OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,(DHA) Galatasaraylı Yönetici Ural Aküzüm, Galatasaray Te

14 Aralık 2017 15:35

\"Tekvando, güreş, karate dışında Türkiye\'den yetişen bir sporcu olimpiyatlarda başarılı olamıyor\"

\"En pahalı 6\'ncı lige sahibiz ama sıralamalarda 35-40\'ıncı sıralardayız\"

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,(DHA)

Galatasaraylı Yönetici Ural Aküzüm, Galatasaray Tekerlekli basketbol takımı ve HDI Sigorta ile yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından Türk sporu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Engelli sporlarına daha çok önem verilmesini gerektiğini belirten Aküzüm, \"Paralimpik branşlarda önemli başarılar elde edildi. Engelli sporu çok önemli. Ampute futbolda üst seviye başarılar kazandı. Tekerlekli sandalye basketbol takımımızın başarıları ortada. Engelli sporun basında da yeterince yer almasını istiyoruz\" dedi.
Türkiye\'nin coğrafya olarak büyük olmasına rağmen spor olarak çok gelişmediğini belirten Ural Aküzüm,\"Türkiye, ekonomisi ile dünyada 16\'ncı sırada bulunuyor. 80 milyon nüfusun yüzde 8-9\'u engelli. Devlet bunlara sosyal yardım projesi yaptı. Türk sporu yerlerde sürünüyor. Olimpiyatlarda 45\'inci, 50\'nci sıralardayız. Tekvando, güreş, karate dışında Türkiye\'den yetişen bir sporcu olimpiyatlarda başarılı olamıyor. Futbolumuz en pahalı 6\'ncı lige sahip ama FIFA, UEFA sıralamalarında 35\'inci, 40\'ıncı sıralardayız. Paralimpik branşlarda önemli başarılar elde edildi. Engelli sporu çok önemli. Ampute futbolda üst seviye başarılar kazandı. Tekerlekli sandalye basketbol takımımızın başarıları ortada. Engelli sporun basında da yeterince yer almasını istiyoruz. Türkiye burada yaptığı yatırımın karşılığını kat kat alıyor. Diğer tarafta ise, devşirme sporcularımız da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır ama 80 milyonluk ülkede buradan yetişmiş sporcularımız olimpiyatta başarılı olamıyor. Engelli sporunu da ön plana çıkarmak lazım\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Ural Aküzüm\'ün açıklamaları
 

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