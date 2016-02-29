Galatasaraylı yönetici gözyaşlarını tutamadı

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, 2-0 kaybettikleri Gaziantepspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Özyalçın konuşması esnasında gözyaşlarını tutamadı.

Bir yönetim değişikliğinin şu an için söz konusu olmadığı ifade eden Özyalçın, tüzüğe göre hareket edeceklerini belirtti. Özyalçın, Gaziantepspor yenilgisi sonrasında canlı yayında üzüntüsünü dile getirirken gözyaşları döktü.

Özyalçın'ın açıklamaları şöyle:

“Ben taraftarımzıa sitem etmek istemem. Taraftarımız doymuş, şampiyonluklara alışmış. Galatasaray takımından hep şampiyonluk istiyor ve haklı. Kulübün içinde bulunduğu koşulları, sporcularımızı uzun ve yorucu bir maça çıkışlarını düşünmeden, bazı söylemsel ifadelerde bulunuyorlar. Galatasaray’ın bir tüzüğü vardır.

“Ben sevgili başkanıma ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum . Zorulu koşullarda görev yapıyoruz. Başımızda bir demokrasi kılıcı UEFA var. Aslanlar gibi gittiler ve savunma yaptılar. Umutsuz yaşanmaz. İnsanın bir hedefi olacak. Galatasaray’ın hedefi şampiyonluklardır. Galatasaray’ın hedefi başarıdır. Bugünle işi genelleştirmeyelim. Bugün özel bir gündür. Uzun bir seyahatten moralsiz takı dönmüştür. Sneijder yok, Podolski yok, Burak zaten yoktu. Sinan Gümüş yok, Hamit uzun süredir sakat.”

“Bir seçim kararına evet veya hayır demem saygısızlık olur. Genel kurulun vereceği bir kara bu.ç Böyle bir karar çıkarsa memnuniyetle. Mart ayının ikinci yarısında böyle bir mali genel kurulda zaten beraber olacağız. Hep birlikte o sonuçları kararları, eleştirileri hep beraber göreceğiz. Galatasaray bir bütündür. Yönetim kurulumuz Lazio’da da bütündü. Her zaman bir bütün. Galatasaray yönetim kurulu içinde bir bütün söz konusu. Üzülüyoruz tabii. Üzülmemek elde değil.”