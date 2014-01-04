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Spor

Galatasaray'lı yıldız oyuncunun yeni takımı belli oldu

Çaykur Rizespor, Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Engin Baytar ile prensipte anlaşmaya vardı

04 Ocak 2014 23:33

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'dan kulüp yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Galatasaray ile yapılan anlaşmanın ardından Engin Baytar ile İstanbul'da bir araya gelindiği, orta saha oyuncusu ile her konuda anlaşmaya varılarak prensipte el sıkışıldığı öğrenildi. Engin Baytar'ın pazartesi resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra Antalya kampına katılacağı ifade edildi. 

Ligin ilk yarısında 7 maçta 289 dakika forma giyen Engin, tek golünü ligin altıncı haftası yeni takımına karşı 18. dakikada kaydetmişti.

Öte yandan, yeşil-mavili ekibin transfer komitesi, Trabzonspor'dan Aykut Akgün'ün transferinde de önemli mesafe kattetti. Aykut'un da pazartesi yeşil-maivli ekiple el sıkışması bekleniyor. Her iki oyuncunun da kiralık olarak yeşil-maivli ekipte forma giyeceği öğrenildi.

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