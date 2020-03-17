Galatasaraylı voleybolcuların Koronavirüs isyanı: Virüs bulaşmasını mı bekliyorsunuz?

Galatasaray Kadın Voleybol takımının yıldız oyuncuları Derya Çayırgan ve Gizem Karadayı liglerin henüz ertelenmemesine sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi.

Sarı kırmızılı takımın formasını giyen Gizem Karadayı yaptığı açıklamada: "Tehlikenin farkında değiliz sanırım.#EvdeKal #Sosyalmesafe diyoruz. Her gün en az 30-40 kişi aynı salonda yakın temas halindeyiz. Dalgamı geçiyorsunuz bizimle? Acil açıklama bekliyoruz artık. Önlem almak için sporculardan birine virüs bulaşmasını mı bekliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Karadayı’nın takım arkadaşı Derya Çayırgan da bir tweet atarak tepkisini dile getirdi. ”Avrupa ülkelerinde insanların sokağa çıkması bile yasaklanırken, biz maçlara,antrenmanlara devam ediyoruz. Ders alınması için salgının yaygınlaşmasını ve arda arda ölümlerin gelmesini mi bekleyeceğiz?” ifadelerini kullanarak liglerin tatil edilmesini istedi.