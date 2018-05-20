Galatasaraylı ve Konyasporlu taraftarlar arasında kavga

Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA)

Konya\'da Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarlar ellerinde bayraklar ve meşalelerle caddelerde kutlama yaptı. Bu sırada bazı Atiker Konyaspor taraftarları ile sarı kırmızılı taraftarlar arasında kavga yaşandı. Polis biber gazı ve coplarla taraftarları ayırdı.

Galatasaray’ın Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Şampiyonu olmasının ardından Konya’daki Galatasaraylı taraftarlar ellerinde bayraklar ve meşalelerle caddeleri doldurdu. Araç konvoylarıyla kutlama yapan Galatasaraylı taraftarlar şehir turu attı. Zafer Meydanı’nda kutlama yapan Galatasaraylı taraftarlar ile Atiker Konyasporlu taraftarlar karşılaşınca aralarında kavga çıktı. Atiker Konyasporlu taraftarlara bıçak çeken bir Galatasaraylı polis tarafından gözaltına alındı. Çıkan kavgaya polis biber gazı ve coplarla müdahale etti. Bazı Atiker Konyasporlu taraftarlar da Galatasaray bayrağı yaktı.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Galatasaraylı ve Atiker Konyasporlu taraftarların kavgası

- Polisin biber gazlı ve coplu müdahalesi

- Galatasaraylı taraftarların zafer turları

- Galatasaraylı taraftarların sevinçleri