Eski futbolcular Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yorumladı

Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi iki takımında formalarını giyen eski futbolcular açıklamalarda bulundu. Eski futbolcular Hasan Kabze, Emre Aşık, Fatih Akyel ve Kerem İnan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin iki takım açısından çok özel bir anlamı olduğunu belirttiler.

Derbi atmosferini yaşamış eski futbolculardan Emre Aşık, Fatih Akyel, Galatasaray futbolcularından Hasan Kabze ile Kerem İnan, Kadıköy'deki atmosferi yorumladı.

Derbide avantajlı tarafın Galatasaray olduğunu belirten sarı-kırmızılıların eski golcü futbolcularından Hasan Kabze, "Keşke futbolcu olup bu hafta maça çıksaydım. Dünya derbisi olması önemini ortaya koyuyor. İki takımda bu haftayı müthiş bir konsantrasyon ile geçiriyordur. Eksikliklerin olumlu yönde çevrilebileceği taktiksel antrenmanlarda yapmışlardır. Fenerbahçe'de Gustavo, Emre ve Rodrigues önemli eksikler. Son haftalarda hem taraftarın hem de camianın memnun olmadığı bir performans sergileniyor. Bu Fenerbahçe için dezavantajdır. Bir tarafta da 6 haftadır kazanan ve iyi bir çıkış yakalayan bir Galatasaray var. Karşılaşma çok çetin geçecek. Galatasaray bir adım ama derbi Kadıköy'de. Orada uzun yıllardır kazanamayan bir Galatasaray var" diye konuştu.

"Bu sene Galatasaray'ın kazanabileceğini düşünüyorum"

Hasan Kabze, Fenerbahçe'nin özellikle Kadıköy'deki derbilerde Galatasaray'a psikolojik üstünlük kurduğunu belirtti. "Galatasaray camiasında yıllardır kazanamamanın vermiş olduğu bir üzüntü var" diyen Kabze, "Belki bu sene kazanırız, ben bu sene daha rahat geçeceğini ve kazanabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle Galatasaray'ın erken ilk 15-20 dakikada atabileceği bir gol Fenerbahçe'yi kaosa sürükleyebilir, o zaman toparlayamazlar" şeklinde konuştu.

Emre Aşık: Galatasaray kazanırsa şampiyonluğun en büyük adayı olur

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe formaları giyen eski milli futbolcu Emre Aşık, Galatasaray'ın derbide kazanması halinde ligin en büyük şampiyonluk adayı olacağını söyleyerek, "Fenerbahçe camiası, kötü gidişi Galatasaray galibiyeti ile unutturabileceğini düşünüyor. Ben, Fenerbahçe'nin sahasında oynayacak olmasını da büyük bir avantaj olarak görüyorum. Oyuncular tek bir maçla sezonu kurtarabilir" dedi.

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a göre daha düşük seviyeli bir kadroya sahip olduğunu belirten Aşık, "Bir tek Kruse yaratıcı oyuncu. Gustavo'nun oynamaması avantaj. Galatasaray ikinci yarıda hücumda Onyekuru ve Emre'nin gelmesi ile çok daha iyi oldu. Adem Büyük de çok iyi işler yapmaya başladı. İyi gol vuruşları var. Güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe'nin agresif başlayacağını ve kaybetmemek için elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Galatasaray kazanırsa şampiyonluğun en büyük adayı olur" ifadelerini kullandı.

Fatih Akyel: Galatasaray - Fenerbahçe dünya derbileridir

İki takımında formasını giyen Fatih Akyel, Galatasaray'ın Kadıköy'de kazandığı 1999'daki son derbide kadroda olduğunu hatırlattı. Akyel, "Ben iki tarafta da derbi oynamış biriyim. Bu hafta sonu da güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe'nin mutlak kazanması gereken bir maç. Çünkü Fenerbahçe, Galatasaray mağlubiyeti ile ligden kopabilir. Galatasaray'da oradan puan veya puanlar alıp yoluna devam edebilir. Galatasaray kazanırsa çok büyük bir avantaj sağlayabilir. Hafta sonu bizi çetin bir derbi bekliyor" dedi.

Derbilerde Türkiye'de hayatın durduğunu belirten Fatih Akyel, "Galatasaray-Fenerbahçe derbileri dünya derbileridir. Türkiye'de hayat durur, hafta sonu da öyle olacaktır. Fenerbahçe'nin riskleri daha büyük. Çünkü geçen hafta alınan Ankaragücü mağlubiyeti çok ağır bir yara verdi. Bu yarayı telafi etmek isteyecektir. Galatasaray ise puan veya puanlar alıp yoluna devam etmek isteyecektir. 6'da 6 yapan dolu dizgin giden bir Galatasaray var" şeklinde konuştu.

"Galatasaray'ı biraz daha avantajlı görüyorum"

Derbide Galatasaray'ı biraz daha avantajlı gördüğünü kaydeden Akyel, "Bu sefer Fenerbahçe'de daha bir stres olacak. Fenerbahçe ligden kopma noktasına geldi. İki, üç tane oyuncusu sakat. Takımın ve hocanın üzerinde ciddi bir baskı olacaktır. Mutlak kazanmaları gereken bir maç. Bu sefer Galatasaray'ı biraz daha avantajlı görüyorum. Daha stressiz ve cesur oynayacaktır. Fenerbahçe'nin ciddi savunma problemleri var. Fatih Terim, bunun üzerine de çalışıyordur. Bundan Galatasaray yararlanmak isteyecektir" diye konuştu.

Kerem İnan: Derbide beraberliği yakın görüyorum

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde iki takımın yenişemeyeceğini belirten eski Galatasaraylı kaleci Kerem İnan, iki tarafında eksikleri olduğunu bunun da maç sonucu etkileyecğini belirtti. İnan, "Galatasaray'da Lemina'nın eksikliği takımı zorlayacaktır. Fenerbahçe, Emre'nin yokluğunu ne kadar arar bilemiyorum zaten Ersun Yanal uzun zamandır oynatmıyor. Gustavo'da bu noktada sıkıntılı. Uzun yıllardır Galatasaray kazanamıyor, 2020'ye girdik, 20 yıl oldu. 1999'da son kazandığımız mücadelede kadroda ben de vardım. Mehmet Bölükbaşı kaledeydi, ben yedektim. O gün 2-1 kazanmıştık. Fenerbahçe uzun yıllardır kazanıyor ama son yıllarda maçlar genelde berabere bitiyor. Bana beraberlik kokan bir maç gibi geliyor" dedi.

"Fenerbahçe kaybetmeme üzerine bir kurgu ile maça çıkacak"

Kerem İnan, Fenerbahçe'de teknik direktörü Ersun Yanal'ın kaybetmeme üzerine bir kurgu ile maça çıkacağını belirterek, Fenerbahçe'nin kaybetmesi durumunda farklı bir durumun ortaya çıkacağını söyledi.

Kerem İnan 1999 yılındaki galibiyeti hatırlatarak,"Fenerbahçe'nin de her zaman çok iyi kadroları olmuştur. Ama bizim o günkü kadromuz çok iyiydi. Golleri Marcio ve Hasan Şaş atmıştı. O günkü yapı ile şu an arasında çok büyük farklar var. O heyecan o coşku oyuncularda biraz daha vardı. Şu an biraz maddiyata dayalı. O zaman müthiş bir takım birlikteliği vardı" diye konuştu.