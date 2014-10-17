Galatasaraylı taraftarlara ‘metro yok’ uyarısı

Galatasaray'ın 18 Ekim Cumartesi günü Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yle, 22 Ekim Çarşamba günü de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Durtmund'la yapacağı maçlarda TT Arena'ya metro seferleri yapılamayacağı duyuruldu.

Galatasaray klübünden taraftarlara yönelik ulaşımla açıklama şöyle:

“Sanayi-Seyrantepe hattında yapımı devam etmekte olan yeni metro tüneli inşaatı nedeniyle metro seferleri yapılamayacak. Galatasaray-Fenerbahçe ve Galatasaray-Borussia Dortmund maçlarında TT Arena'ya erişim için Sanayi metro istasyonundan kalkacak İETT otobüslerini ücretsiz olarak kullanabilirsiniz."