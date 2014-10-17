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Spor

Galatasaraylı taraftarlara ‘metro yok’ uyarısı

Galatasaray'ın Fenerbahçe ve Borussia Durtmund'la yapacağı maçlarda TT Arena'ya metro seferi yapılmayacağı duyuruldu

17 Ekim 2014 12:52

Galatasaray'ın 18 Ekim Cumartesi günü Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yle, 22 Ekim Çarşamba günü de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Durtmund'la yapacağı maçlarda TT Arena'ya metro seferleri yapılamayacağı duyuruldu.

Galatasaray klübünden taraftarlara yönelik ulaşımla  açıklama şöyle:

“Sanayi-Seyrantepe hattında yapımı devam etmekte olan yeni metro tüneli inşaatı nedeniyle metro seferleri yapılamayacak. Galatasaray-Fenerbahçe ve Galatasaray-Borussia Dortmund maçlarında TT Arena'ya erişim için Sanayi metro istasyonundan kalkacak İETT otobüslerini ücretsiz olarak kullanabilirsiniz."

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