Galatasaraylı taraftarlara Ankara'da çirkin saldırı!

Başkent\'in göbeğinde masum insanlara yumruk attılar!

ANKARA / DHA

Bir grup Gençlerbirliği atkılı kişiler, dün oynanan Galatasaray maçı öncesi takımlarını desteklemek için Ankara\'ya gelen Sarı-kırmızılı taraftarlara saldırdı.

Mücadeleyi tribünden izlemek üzere Ankara 19 Mayıs Stadı\'na doğru münferit şekilde yürüyen Sarı-kırmızılı taraftarlara ortada hiçbir neden yokken yumruk attılar ve peşlerinden kovaladılar. Neye uğradığını şaşıran Galatasaraylı taraftarlar, olay yerinden hemen uzaklaşmayı tercih ettiler.

Sarı-kırmızılı taraftarların bu saldırıya karşılık vermekten çekinmesine rağmen, Gençlerbirliği taraftarı olduğu görülen bu kişiler, Başkent\'in göbeğinde sporun ruhuna yakışmayan korku dolu anlara sahne oldular.

Bu arada Gençlerbirliği atkılı kişiler, Galatasaraylılara yaptıkları saldırıları da video kaydına aldılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sosyal medyada paylaşılan saldırı anı