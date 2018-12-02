T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaraylı taraftarlar, Vodafone Park'a gitmek üzere yola çıktı

Serhan TÜRK / İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi mücadelesini Vodafone Park'ta takip edecek olan Galatasaraylı taraftarlar yola çıktı

02 Aralık 2018 19:41

Serhan TÜRK / İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi mücadelesini Vodafone Park\'ta takip edecek olan Galatasaraylı taraftarlar yola çıktı.
Galatasaray Lisesi önünde toplanan sarı kırmızılı taraftarlar, polis kontrolü eşliğinde Vodafone Park\'a gitmek için Taksim Gezi Parkı\'na geldi. Taraftarlar, Taksim Gezi Parkı\'nda yapılan bilet kontrolleri ve aramaların ardından 16.30\'da polis kontrolü eşliğinde Vodafone Park\'a doğru yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Taraftarlardan detaylar
- Genel detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Serhan TÜRKDHABeşiktaşGalatasarayVodafone ParkGalatasaraylıGalatasaray LisesiTaksim Gezi ParkıTaraftarlar Taksim Gezi ParkıGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ TaraftarlardanGenel
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24