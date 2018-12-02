Galatasaraylı taraftarlar, Vodafone Park'a gitmek üzere yola çıktı

Serhan TÜRK / İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi mücadelesini Vodafone Park\'ta takip edecek olan Galatasaraylı taraftarlar yola çıktı.

Galatasaray Lisesi önünde toplanan sarı kırmızılı taraftarlar, polis kontrolü eşliğinde Vodafone Park\'a gitmek için Taksim Gezi Parkı\'na geldi. Taraftarlar, Taksim Gezi Parkı\'nda yapılan bilet kontrolleri ve aramaların ardından 16.30\'da polis kontrolü eşliğinde Vodafone Park\'a doğru yola çıktı.

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