Galatasaraylı Sneijder kendi barını açtı

Transfer olduğu 2012-13 sezonundan itibaren 5 sezondur Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder, Ibiza Adası’nda bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü barının açılışı gerçekleştirildi. Xaxa isimli mekanın açılışında Flamenko dansçıları sahne aldı.

Milliyet'te yer alan habere göre, eşi Yolanthe Cabau ile birlikte giriştikleri iş için bir süredir mekandaki hazırlıkların tamamlanmasını bekleyen Sneijder, İtalya’daki şarap üretim ve Çin’deki futbol hocalığı şirketinin ardından, üçüncü bir işkolunda daha piyasaya adımını atmış oldu.

Wesley Sneijder’i önceki geceki açılışta Hollanda Milli Takımı’ndan arkadaşları Daley Blind ve Quincy Promes de yalnız bırakmadı.