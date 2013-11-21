T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'lı Semih Kaya sezonu kapatabilir

Uzun süredir kendini zorlayarak forma giyen Galatasaray'lı futbolcu Semih Kaya'nın bu fedakarlığı, belindeki sakatlığı ciddi hale getirdi

21 Kasım 2013 08:47

Milli maçta sakatlanan Galatasaray'lı futbolcu Semih Kaya’nın sakatlığının ciddi olduğu öğrenildi. Kaya, ameliyat olursa sezonu kapatacak.

A Milli Takım'ın Kuzey İrlanda ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Galatasaray’ın başarılı savunma oyuncusu Semih Kaya'nın belindeki problem sanıldığından daha büyük.

Kariyerinde birçok önemli sakatlık yaşayan genç savunmacının, daha önce de belinde kırık tespit edilmişti.

Galatasaraylı doktorlar milli futbolcuyla ameliyat konusunu görüştü ancak şu an için net bir karar alınmadı. Semih Kaya ameliyat olursa sezonu kapatacak.

Bu yüzden farklı tedavi yöntemleriyle geçici olarak çözüm bulunmasını isteyen genç oyuncu, takımını yalnız bırakmak istemiyor.

Galatasaray'da bu sezon Hamit Altıntop konusunda da benzer bir süreç yaşanmıştı.

Tecrübeli oyuncu son çareyi ameliyat olmakta bulmuş ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

ETİKETLER

semih kayagalatasaraysakatlıkbelsezonu kapatabilirameliyatkuzey irlandamilli takım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24