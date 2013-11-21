Galatasaray'lı Semih Kaya sezonu kapatabilir

Milli maçta sakatlanan Galatasaray'lı futbolcu Semih Kaya’nın sakatlığının ciddi olduğu öğrenildi. Kaya, ameliyat olursa sezonu kapatacak.

A Milli Takım'ın Kuzey İrlanda ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Galatasaray’ın başarılı savunma oyuncusu Semih Kaya'nın belindeki problem sanıldığından daha büyük.

Kariyerinde birçok önemli sakatlık yaşayan genç savunmacının, daha önce de belinde kırık tespit edilmişti.

Galatasaraylı doktorlar milli futbolcuyla ameliyat konusunu görüştü ancak şu an için net bir karar alınmadı. Semih Kaya ameliyat olursa sezonu kapatacak.

Bu yüzden farklı tedavi yöntemleriyle geçici olarak çözüm bulunmasını isteyen genç oyuncu, takımını yalnız bırakmak istemiyor.

Galatasaray'da bu sezon Hamit Altıntop konusunda da benzer bir süreç yaşanmıştı.

Tecrübeli oyuncu son çareyi ameliyat olmakta bulmuş ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.