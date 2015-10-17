Galatasaraylı Semih Kaya, Inter yolcusu mu?

Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Semih Kaya için devre arasında Inter iddiaları yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Semih Kaya'nın menajerinden açıklama geldi. Menajer Fazıl Özdemir, "Inter seçeneğini dışlamıyorum. Bunu varsayabiliriz. Ocak ayında bir olasılık olarak görebiliriz" dedi.

Sezon başında Alex Telles ve Felipe Melo'yu renklerine bağlayan Milano devi, bu transferlerden bir hayli memnun kalmıştı. Semih Kaya için de teklif yapan ama son güne kadar ısrarcı olmayan Roberto Mancini'nin Ocak ayında bu futbolcu için yeniden devreye gireceği iddia edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İtalyan gazeteleri, Semih Kaya'nın Galatasaray'dan Inter'e geleceğini satırlarına taşımaya başlarken, menajeri Fazıl Özdemir de konu hakkında açıklamalarda bulundu.

5 milyon Euro'ya ret!

Sarı-kırmızılıların altyapısından yetişen Semih Kaya için Inter'in 5 milyonluk resmi teklif yaptığı ancak kabul edilmediği yazılırken, Çizme temsilcisinin yeni bir teklifle geleceği sütunlara taşındı.



"Inter, Galatasaray'ın savunması Semih için saldıracak. Telles ve Melo'da olduğu gibi bir orta yol bulunacaktır" ifadelerine yer verilirken, menajeri Fazıl Özdemir, iddialara üstü kapalı bir cevap verdi.



Fazıl Özdemir açıklamasında, "Inter seçeneğini dışlamıyorum. Bunu varsayabiliriz. Ocak ayında bir olasılık olarak görebiliriz. Semih'in fiyatını bana sormayın. Bunu bilmiyorum, bu soruya cevap veremem" dedi.

Telles'in bedeli 8,5 milyon Euro

Gelecek sezonda Avrupa'dan men edilmek istemeyen ve kulübe nakit sokmaya çalışan Galatasaray yönetiminin, Semih Kaya için ilk etapta 10 milyon euro seviyesinde bir rakam talep edeceği kulislerde konuşulmaya başlandı. Son gün Felipe Melo'nun bonservisine 5 milyon euro isteyen ve 3 milyon 700 bin euroya gönderen sarı-kırmızılılar, Alex Telles'in satın alma bedelini 8.5 milyon euro olarak belirlemişti.