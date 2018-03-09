T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaraylı Muslera: "Tek hedefimiz Mayıs'ta şampiyonluk kupasını kaldırmak"

Bafetimbi Gomis: "Beni destekleyen taraftarımıza, hocama ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" Fernando: "Hedefimiz her zaman taraftarımızı mutlu etmek" İSTANBUL / DHA Galatasaraylı oyuncular Fernando Muslera, Bafetimbi Gomis ve Fernando, pazar günü oyna

09 Mart 2018 14:10

Bafetimbi Gomis: \"Beni destekleyen taraftarımıza, hocama ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum\"

Fernando: \"Hedefimiz her zaman taraftarımızı mutlu etmek\"

İSTANBUL / DHA

Galatasaraylı oyuncular Fernando Muslera, Bafetimbi Gomis ve Fernando, pazar günü oynanacak Atiker Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli kaleci Fernando Muslera, \"Tek hedefimiz Mayıs\'ta şampiyonluk kupasını kaldırmak\" derken \"Çok önemli maçlar bizi bekliyor. O maçlara zor maçlar değil, güzel ve her oyuncunun oynamak istediği maçlar olarak bakmak gerekir. Şu anda lideriz ama ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Önemli ve güzel maçlar var önümüzde. Hepimizin tek amacı Mayıs\'ta şampiyonluk kupasını kaldırmak. Oğlum Kailash da o kupayı kaldırmak istiyor\" dedi.
Fransız golcü Bafetimbi Gomis ise futbolun bir takım oyunu olduğuna vurgu yaparak, \"Golleri atıyorum ama bu sadece benim değil takımın başarısı. Çünkü takım oyunu oynuyoruz. Beni destekleyen taraftarımıza, hocama ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı.
Sakatlık sürecinin ardından yeniden sahalara dönen Fernando da, \"Hedefimiz her zaman taraftarımızı mutlu etmek. Ben de sahaya çıkarken önce bunu düşünüyorum ve taraftarlarımızı saha içinde iyi temsil etmek için çalışıyorum. Önümüzde önemli maçlar var. İyi performans göstererek ve hepsinden iyi sonuçlar alarak hedefimize ulaşmak istiyoruz\" şeklinde konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bafetimbi GomisDHA GalatasaraylıFernando Muslera Bafetimbi GomisFernandoAtiker KonyasporTecrübeliFernando MusleraMayısHepimizinOğlum KailashFransızBeniSakatlıkBen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24