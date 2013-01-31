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Spor

Galatasaraylı Melo'ya 4 maç ceza verildi

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Galatasaraylı futbolcu Melo'ya 4 resmi müsabakadan men cezası verdi

31 Ocak 2013 21:15

Galatasaraylı Felipe Melo'ya Beşiktaş maçındaki tükürme eylemi nedeniyle 4 maç ceza verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo'ya 4 resmi müsabakadan men cezası verdi.

Brezilyalı oyuncu, hafta sonu oynana Beşiktaş derbisinde rakibine tükürdüğü gerekçesiyle kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı.

PFDK'nın aldığı karar şöyle:

"Galatasaray AŞ’nin, 27.01.2013 tarihinde oynanan Galatasaray AŞ - Beşiktaş AŞ, Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına;

Aynı müsabakada Galatasaray AŞ. sporcusu Felipe Melo De Carvalho’nun, rakip takım sporcusuna tükürmesi nedeniyle takdiren 4 resmi müsabakadan men cezası ve 10.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

 

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