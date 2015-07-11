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Spor

Galatasaraylı Melo ne demek istedi?

32 yaşındaki futbolcu, ''Zamanla olacak her şeyi izlemenizi istiyorum. Teşekkürler" dedi

11 Temmuz 2015 10:41

Galatasaray'da geleceği belirsiz olan Felipe Melo, Twitter hesabından merak uyandıracak bir mesaj paylaştı.

Galatasaray'da “Felipe Melo kalacak mı, gidecek mi?” sorusunun cevabı henüz bulunamadı. Sarı-Kırmızılı ekiple yola devam etmek istemediğini söyleyen ve bu bağlamda Avusturya'daki kampa katılmayan Brezilyalı yıldız, Twitter hesabından, kafaları karıştıracak bir mesaj paylaştı.

32 yaşındaki futbolcu, ''Zamanla olacak her şeyi izlemenizi istiyorum. Teşekkürler'' yazarak, takipçilerine son durumu ile ilgili duyuru yapmış oldu.

 

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