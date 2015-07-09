Galatasaray: Melo ikinci kampa da gelmezse gereğini yapacağız

Galatasaray futbol şubesi sorumlusu Cüneyt Tanman, Galatasaray'daki geleceği belirsiz olan Felipe Melo'nun takıma dönüp dönmeyeceğine ilişkin olarak, "Melo'nun 1 yıl daha sözleşmesi var. Gelecek, takım disiplinine, kurallara uyduğu takdirde tabii ki önemli bir oyuncudur. Ancak tabii ikinci kampa gelmezse gereği yapılır, ikinci bir aksiyonumuz olur" dedi.

Tanman, golcü arayışı nedeniyle Burak Yılmaz'ın rahatsız olacağına dönük yorumlar için “Burak kendine güvenen ve bizim vazgeçilmezimiz olan bir oyuncu. Tedirgin olmasına gerek yok” dedi. Arda Turan'ın Barcelona’ya gitmesinden çok mutlu olduklarını söyleyen Tanman, "Ama 6 ay için teklif düşüncesi içinde değiliz" dedi.

Bugün gazetesinden Ahmet Konanç'a konuşan, "Takımın teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu… Aldığımız, alacağımız oyuncularda çizdiği rota önemli. Teknik direktöre rağmen biz bir şey yapmıyoruz açıkçası. Onunla mukavele yapıyorsak sorumluluğu aldığı konularda bazı istekleri var. Galatasaray’da hocaların işine karışma geleneği yoktur" dedi.



Tanman, “Maxi Pereira Sabri’den iyi futbolcu değil” sözüne ilişkin "Pereira olursa çok mu mutlu olacağız. 31 yaşında, 1.62 boyunda. Sabri’den farklı ne özelliği var? Sabri’nin dünyanın en iyi sağ beki olduğunu savunmuyorum, ama bizim oyuncumuz. Sahaya çıkarak top oynayacak. Desteklememiz lazım. Bir de Tarık Çamdal var. 31 yaşında bir oyuncuya 3-5 milyon euro para mı verelim yani?" ifadelerini kullandı.



Takıma stoperle santrfor alınmasının düşünüldüğünü söyleyen efsane kaptan, Sneijder'in sözleşmesiyle ilgili "Zaten 1 yılı var. Onun üstüne 1-2 yıl daha olabilir. Gönlümüzden geçen bu" dedi.

- Huntelaar meselesi de var. Menajerinin fiyatta inmesi söz konusu mu?



Resmi olarak görüşme olmadı. Huntelaar değersiz bir oyuncu demiyoruz. Maliyetli bir oyuncu. Biz birçok kritere dikkat ediyoruz. Maliyet de önemli. Belli rakamlar var. Huntelaar listemizde olan isimlerden bir tanesi. O açıdan onunla da çok net bir görüşme olmuş değil. Görüşme olmuş gibi yansıtılması çok doğru değil. Galatasaray yakışanı yapar. Podolski’de olduğu gibi. Herkes bekledi.Podolski şimdi tartışılacak bir isim mi?





- Podolski’nin gerek uçak yolculuğu, gerek havalimanında karşılandıktan sonra tesislere giderken arabadaki yolculuğu sırasında paylaştığı özel bir şeyler var mı?



Böyle bir karşılamayı bekliyordu. Yine de çok etkilendiğini söyledi. Havalimanındaki taraftar sayısı ne çok fazla ne çok azdı… Tam Galatasaraytaraftarına yakışır bir karşılamaydı.



Bu karşılama Fenerbahçe’nin Nani karşılamasına nazaran daha az taraftarla oldu...



Biz özellikle böyle ve düzenli olmasını tercih ettik. Kaç kişi geldi diye ölçüm yapacak halimiz yok. Galatasaray kulübünün en önemli taraftar grubu (UltrAslan) geldi. Çiçeklerini, görüntülerini verdi. Kalabalık bir taraftar topluluğu da oyuncuyla bütünleşme fırsatı yakaladı.

Bütün planlarımız Şampiyonlar Ligi'ne göre

- Fenerbahçe’nin Nani ve Van Persie transferleriyle ligde dengeyi değiştirdiği iddiasına katılıyor musunuz?



- Biz kendi takımımızın Şampiyonlar Ligi’nde, Süper Lig’de, kupada neler yapabileceğiyle alakalı planlar yapıyoruz. Oralara kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Hocamız da bu bilinçte. Bu anlamda takıma güç katabilecek oyuncuların üzerine gidiyoruz. Takımlar arasındaki rekabet, transferler olmasa da olacaktır. Önemli olan bu rekabeti doğru kullanıp sahaya yansıtabilmek.



- Taraftar için transfer önemli. Bir mesajınız var mı?



Galatasaray’ın bir kimliği, kişiliği, değerleri var. Bunlar kulüpten öte olmalı. Çalışanlar, oyuncular, eğiticiler hatta taraftarlar Galatasaray tarihinin bir parçası olmaktan gurur duymalı. Bir oyuncu, bir transfer, bir karşılama ile ilişkiler zarar görmemeli.

‘Melo ikinci kampa gelmezse gereğini yaparız’

- Melo’nun durumu için ne dersiniz?



- 1 yıl daha sözleşmesi var. Bu kamp dönemi değil ama ikinci kampta mutlaka takımda olması gerekiyor. Şu an için kendisine toleranslı davranıyoruz. Mümkün olduğunca anlayış gösteriyoruz. Ama sonuçta altına imza attığı bir sözleşmesi var. Kararı kendisi verecek.

1 yıl daha var. Gelecek, takım disiplinine, kurallara uyduğu takdirde tabii ki önemli bir oyuncudur. Ancak tabii gelmezse gereği yapılır, ikinci bir aksiyonumuz olur.



- “Podolski’den sonra Niasse olur mu” diye kızan taraftar grupları var. Sanki aldınız da açıklamak için saklıyormuşsunuz gibi bir algı söz konusu.



Şu an için zaten kesin bir anlaşma yok. Hiç öyle alıp da saklama gibi bir durum söz konusu değil. Bitmiş bir transfer ortada yok.



- Bruma’yı 13 milyon euroya alan bir Galatasaray vardı. Bugün o para aklınıza geldikçe üzülüyor musunuz?



Sadece onun için değil, bir çok şey için üzülüyorum. Futbol şubesinin kötü yönetildiğini söylemek bu anlamda doğru. O paraların ödenmesinden dolayı bize ihtiyaç duyuldu ve buraya geldik. Bir Podolski transferi yaptık. Yıldız bir oyuncuyu bile makul rakamlara getirmeye çalıştık. Zamanlamayı doğru yapmak, oyuncunun Galatasaray’ı çok istemesi de önemli. Mali ve idari olarak takımı yeniden yapılandırmaya çalışıyoruz. Bu yönetim 50 milyon dolara yakın para ödedi.

