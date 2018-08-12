Galatasaraylı Mariano Antalya'da tatilde

Namık Kemal KILINÇ / SERİK- ANTALYA,(DHA)

Galatasaray\'ın defans oyuncusu Brezilyalı Mariano Ferreira Filho (Mariano), MKE Ankaragücü karşılaşması sonrası Belek Turizm Bölgesi\'ndeki bir otelde tatil yaptı.

Spor Toto Süper Lig\'in ilk haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü\'nü 3-1 yenen Galatasaray\'da takıma verilen 2 günlük izni değerlendiren defans oyuncusu Mariano, tatil için Antalya\'ya geldi. Belek Turizm Bölgesi\'ndeki bir otelde konaklayan Brezilyalı futbolcu yarın İstanbul\'a dönerek takımıyla antrenmanlara başlayacak.

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