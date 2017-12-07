Galatasaraylı Maicon: "Kendimi bildim bileli topun peşinden koşuyorum"

İSTANBUL, (DHA)- GALATASARAY\'ın tecrübeli savunmacısı Maicon Pereira Roque, kulüp dergisine önemli açıklamalarda bulundu. Kariyeri ve Galatasaray\'daki günlerini anlatan Maicon, samimi ifadeler kullandı.

\"RİSK ALDIM\"

Babası sayesinde futbolla iç içe yaşadığını söyleyen Brezilyalı oyuncu, \"Kendimi bildim bileli topun peşinden koşuyorum. Kendimdeki potansiyelin her zaman farkındaydım. 19 yaşında Ipatınga ile anlaşmak üzereyken risk alarak Portekiz\'e denenmeye gittim. Bunun doğru karar olduğunu bugün görebiliyorum\" dedi.

VILLAS BOAS İÇİN...

Porto\'da beraber çalıştığı hocalardan Villas Boas\'ın ayrı bir yeri olduğunu belirten yıldız oyuncu, \"Onunla bir sezonda 4 kupa kazandık, Avrupa şampiyonu olduk. Takım olarak harika bir sezon geçirdik\" ifadelerini kullandı.

\"GALATASARAY TÜRKİYE\'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ\"

Galatasaray\'a gelme kararını eşiyle birlikte aldığını belirten Maicon, \"Biri buraya gelmeden önce bana Türkiye\'nin en büyük kulübü hangisi? diye sorsa şüphesiz Galatasaray derdim. Teklif geldiğinde fazla düşünmedim\" diye konuştu.

\"KARABÜKSPOR MAÇINDA HAKEMİN KARARI YANLIŞ\"

Kardemir Karabükspor karşılaşmasında hakemin verdiği penaltı kararının yanlış olduğunu vurgulayan Brezilyalı yıldız, ofansif futboluyla ilgili olarak ise \"Porto\'da 15 maç üst üste sağ bek oynadım. Kendimi ofansif olarak geliştirdim. Oyun stilimde ofansif özellikler var. Gole yakın bir oyuncu olabiliyorum. Bu desteği vermeye devam edeceğim\" dedi.

\"ŞAMPİYONLUĞA ULAŞACAK GÜÇTEYİZ\"

Sezon başında çok iyi bir performansları olduğunu ifade eden tecrübeli oyuncu, şu an daha çok birbirlerine sarılmaları gerektiğini belirterek \"Mücadele futbolda çok önemli. Bu çıkışı mücadele ederek yakaladık. Öyle devam etmeliyiz. Bu güç de bizde var. Bütün takımın hedefi şampiyonluk. Bunu yapacak güçteyiz\" diye konuştu.

\"İSİMSİZ BİRİ DAHA FAZLA SORUN ÇIKARABİLİR\"

Ibrahımovic, Balotelli, Higuain, ve Agüero gibi isimlere karşı mücadele ettiğini belirten Maicon, \"Önemli olan karşınızdaki isimlerden ziyade sizin performansınız. Mesela isimsiz bir forvet günündeyken size bu yıldızlardan daha fazla sorun çıkartır. O yüzden önemli olan karşınızdakinin değil sizin performansınız\" ifadelerini kullandı.

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