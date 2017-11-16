Galatasaraylı Maicon: "Bu yıl şampiyon olmak çok önemli"

\"Önemli olan takım olabilmek. Yolun sonunda mutlu sona ulaşmak istiyorsanız birlik olmanız gerekiyor. Biz de bunu fazlasıyla yapıyoruz\"

Maicon\'un eşi Ursula: \"Hata yapmasına ve kaybetmesine tahammülüm yok. Hata yapınca inanılmaz sinirleniyorum\"

İSTANBUL / DHA

Galatasaray\'ın Brezilyalı stoperi Maicon Pereira Roque, bu yıl şampiyon olmanın önemine vurgu yaparak, \"Attığım goller beni motive ediyor, o goller puanlar getirdi ama biz sezon sonunda şampiyon olalım, attığım gollerin sayısı önemli değil\" dedi.

Tecrübeli oyuncu Maicon, eşi Ursula ile birlikte Galatasaray Televizyonu\'nda yayınlanan \'Sarayın Yıldızları\' programında açıklamalarda bulundu.

\"EŞİM TEMİZ KALPLİYMİŞ\"

Galatasaray\'da oynama hayalini geçmiş yıllarda kurduğunu belirten Maicon \"6 yıl önce eşim İstanbul\'a gelmiş ve Porto\'ya döndüğünde İstanbul ile ilgili olarak \'Gezdiğim ve gördüğüm en iyi yerlerden\' demişti. Temiz kalpliymiş. Diğer taraftan, İngiltere\'deki Emirates Cup\'ta Galatasaray\'a karşı oynamıştım. Abarttığımı düşünebilirsiniz belki ama maçtan sonra Ursula\'ya Galatasaray\'ın iyi bir takım olduğunu, taraftarların tutkulu olduğunu ve bir gün burada oynayabileceğimi söylemiştim. Hem benim hem eşimin isteği bu yöndeydi. Şu anda Galatasaray\'dayım ve bu nedenle çok mutluyum\" ifadelerini kullandı.

\"ÖNEMLİ OLAN TAKIM OLABİLMEK\"

Türkiye ve İstanbul\'a çok çabuk alıştığını söyleyen ve bunda en önemli faktörlerden birinin Fernando Muslera olduğunu kaydeden Brezilyalı stoper, takımdaki arkadaşlık ortamına da dikkat çekti. Maicon, \"Çok iyi bir arkadaşlık ortamı hakim. İlk aklıma gelen isim Muslera. Aynı zamanda komşum, birbirimize gelip gidiyoruz. Ortak dili de kullanıyoruz. Bana yol gösteriyor. Bu nedenle en iyi arkadaşlarımdan biri o. Fernando ve Mariano\'nun da gelmesi de benim çok yararıma oldu. İngilizce dersleri almaya başladım ve artık Bafetimbi Gomis, Martin, Garry ile de rahat konuşabiliyorum. Kaptanımız Selçuk ve Eren de çok yardımcı oluyor. Sinan ile devamlı şakalaşıyoruz. Emrah, Koray ve diğerleri... Takımdaki arkadaşlık üst seviyede. Önemli olan takım olabilmek. Yolun sonunda mutlu sona ulaşmak istiyorsanız birlik olmanız gerekiyor. Biz de bunu fazlasıyla yapıyoruz\" dedi.

\"GOLLER BENİ MOTİVE EDİYOR AMA...\"

Maicon attığı 4 golle Avrupa\'nın en çok gol atan savunma oyuncuları arasında yerini alırken takımın başarılı olmasının daha önemli olduğunu belirtti. \"Benim için bireysel ödüllerden ziyade takımın kazanması önde gelir\" diyen Brezilyalı futbolcu, \"Bir stoper oyuncusuyum. Görevim defans yapmak. \'Çok gol atmak mı yoksa ligin en iyi stoperi seçilmeyi mi istiyorsun?\' diye sorsanız \'En iyi stoper seçilmeyi\' cevabını veririm. Bu yıl şampiyon olmak çok önemli. Evet goller beni motive ediyor, o goller puanlar getirdi ama biz sezon sonunda şampiyon olalım, attığım gollerin sayısı önemli değil\" diye konuştu.

\"EVE NEŞE KATAN BİR BABA\"

Maicon Pereira Roque\'nin eşi Ursula da, eşini gol atması yönünde motive ettiğini ifade ederek, \"Maç öncesi konuşmalarımızda, hep futboluna odaklanması ve kendisinden gol beklediğim yönünde destek veriyorum. Tabii fazla şımartmadan. Belki de attığı 4 golün arkasında bu vardır. Yüzde yüz konsantre olduğunda çok mükemmel oynayabileceğini iyi biliyorum. Hata yapmasına ve kaybetmesine tahammülüm yok. Hata yapınca inanılmaz sinirleniyorum\" şeklinde konuştu.

Ursula, saha içi ve saha dışındaki Maicon\'u ise, \"Saha içindeki Maicon ile saha dışındaki Maicon birbirinden farklı insanlar. Saha içinde agresif. Zaten pozisyon itibarı ile de öyle olması gerekiyor. Evde ise inanılmaz. Çok iyi ve eve neşe katan bir baba\" cümleleriyle anlattı.

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