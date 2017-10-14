Galatasaraylı Linnes taraftarlarla buluştu

Süper Lig\'de bu akşam Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray\'da maç öncesinde Martin Linnes, Konya Kentplaza GSStore\'da Sarı-Kırmızılı taraftarlarla bir araya geldi. Norveçli futbolcu burada yeni sezon formalarını ve lisanslı ürünleri imzaladı.

İmza gününde açıklamalarda bulunan Linnes, \"Birçok kişi burada. Onlara teşekkür ediyorum. Bizler için taraftarlarımız çok önemli. Göstereceğimiz performans için bu çok önemli. Onlarla bu kadar yakın mesafeden tanışabilmek benim için çok önemli. Konya\'ya saygımız var. Çok iyi bir kadromuz var. Ligin lideriyiz. En iyi şekilde performansımızı gösterdiğimiz zaman, yüzde yüzümüzü gösterirsek kazanırız diye düşünüyorum\" diye konuştu.

KONYA,(DHA) (FOTOĞRAFLI)