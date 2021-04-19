Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Avrupa'nın zirvesinde!

Sezon başında 3.Lig'den 2.Lig'e yükselen 24 Erzincanspor'dan Galatasaray'a gelen Kerem Aktürkoğlu Avrupa'nın zirvesine yerleşti. Uzun süre yedek kalıp, şans bulduğu kısıtlı dakikalarda etkili oynayan Kerem, önceki gün Göztepe maçında ilk 11'de sahaya çıktı. 64 dakikada hat-trick yapan ve Galatasaray'a 3 puan kazandıran 23 yaşındaki futbolcu, Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla 500 dakika süre alan oyuncular arasında skor katkısı en yüksek isim olarak dikkati çekti.

Parlayan yıldız Fati'yi geçti

Bu sezon ligde sadece 398 dakika sahada kalan Kerem, Cim Bom'a 6 gol, 2 asistlik bir katkı sağladı. Bu istatistikle lider olan başarılı oyuncuyu, ligimizde 220 dakikada yaptığı 4 gol, 2 asistle Erzurumsporlu Oltan Karakullukçu takip etti.

Avrupa'da ise Fransız ekibi Metz'in yıldızı İbrahima Niane 471 dakikadaki 6 golüyle Kerem'in en yakın takipçisi. İtalyan temsilcisi Torino'da görev yapan Sanabria 417 dakikalık sürede 4 gol, 1 asist yaparken, Katalan devi Barcelona'nın parlayan yıldızı Ansu Fati de 435 dakikada 4 kez ağları sarsıp, 1 kez de gol pası vererek listeye girdi. (Fanatik)