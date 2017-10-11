Galatasaraylı Iasmin Latovlevici: Fenerbahçe'yi kesin yeneceğiz

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın transferin son günlerinde Karabükspor'dan kadrosuna kattığı Iasmin Latovlevici, 2 hafta sonra evlerinde Fenerbahçe'yi konuk edecekleri derbi öncesi, "Derbinin büyüklüğünü biliyorum. Camianın beklentilerini biliyorum. Evimizde oynayacağız ve Fenerbahçe'yi kesin yeneceğiz" dedi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbiye sayılı günler kala Türkiye Gazetesi'ne konuşan Latovlevici; "Derbinin büyüklüğünü biliyorum. Romanya'da da Bükreş derbisi gördüm. Taraftarın takımdan ve benden o maçta neler beklediğini çok iyi biliyorum. Buna göre oynayabileceğimi de düşünüyorum." diye konuştu.

"Her maç derbi değil!"

Her maçın derbi olmadığını belirten Rumen futbolcu; "Burada Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki müsabakaya da derbi diyorlar, derbi Galatasaray ile Fenerbahçe arasındakidir. Camianın beklentilerini biliyorum. Kendi evimizde oynayacağız. Fenerbahçe'yi de kesin yeneceğiz. Taraftarımızı sevindireceğiz"ifadelerini kullandı.