Galatasaraylı Gomis'e ırkçı ifadeler kullanan sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan serbest bırakıldı

Galatasaray’da forma giyen Bafetimbi Gomis'e ırkçı ifadeler kullanan sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.Hakan Hepcan nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma sırasında Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis hakkında ırkçı ifadeler kullanan Hakan Hepcan, bugün polis nezaretinde ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Soruşturma savcılığında ifadesi alınan Hepcan, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet” suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Hakimliğe sevk edildi. Hakan Hepcan tutuklama talebiyle sevk edildiği İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı.

Hakan Hepcan, "Bizim takım oturana kadar lig biter hacı. Galatasaray'da bi tane maymun var topa düşmanı gibi vurup yere falan atıyo kendini işimiz çok zor." yazmıştı.