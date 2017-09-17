Galatasaraylı golcü Gomis: "Bu sadece Bafe Gomis'in değil, takımın golü"

5. maçında 7 gole ulaşan Fransız oyuncu, Sarı-kırmızı takımın en hızlı başlangıç yapan ikinci oyuncusu oldu

Kasımpaşa karşısında attığı 2 gol ile ligde 5. maçında 7 gole ulaşan Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis, mücadele sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.

Fransız golcünün açıklamaları şöyle;

\"Kasımpaşa zor bir takımdı. Kendime alan yaratmakta zorlandım. Konsantre olmam gerekiyordu. Soğukkanlılığımı korudum. Topu kaleye atarken de kaleci ve defansı geçtim. Bunu için çok mutluyum. Ancak bu sadece Bafe Gomis\'in değil, takımın golü.

Gol atmış olmaktan mutluyum. Ama önemli olan Galatasaray\'ın kazanması. Antalyaspor maçı sonrası kazanmamız iyi oldu. Evimizde kazanmamız da mutluluk yarattı. Taraftarların önünde de böyle bir sevinci yaşamak gurur vericiydi.

Beni buraya Cenk Ergün getirdi. Adaptasyon sürecimde bana yardımcı oldu ve gücen verdi. Burada olmamı sağlayan o. Konuştuğumuz şeyler aramızda kalması gereken şeyler. Ama o bana güvendiği için buradayım.\"

GOMİS REKORA YAKLAŞIYOR

1994-1995 sezonunda Kocaelispor\'dan transfer edilen Saffet Sancaklı\'nın ilk 7 haftada 9 gol atmasının 23 yıl ertesinde Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızı takımın en hızlı başlangıç yapan ikinci oyuncusu oldu.

Saffet Sancaklı, o dönem ligin ilk haftasındaki Gençlerbirliği maçıyla gol serisine başlamış, Beşiktaş\'a attığı golle seriyi noktalamıştı. Sancaklı 8. haftadaki Gaziantep maçında ise golle buluşamamış ve ilk 7 haftada attığı 9 golle kulüp tarihinin en hızlı başlangıcını yapmıştı.

2017-18 sezonunda ise yeni transfer Bafetimbi Gomis ilk 5 maçta da ağları havalandırdı. Gol serisine ligin ilk maçı olan Kayserispor mücadalesiyle başlayan Bafe Gomis, Osmanlı, Sivas, Antalya sonrası Kasımpaşa ağlarını da havalandırınca Saffet Sancaklı\'nın hızlı başlangıç rekoruna en çok yaklaşan futbolcu oldu.

İSTANBUL / DHA