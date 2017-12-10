Galatasaraylı futbolculardan galibiyet yorumu

Feghouli: \"Taktiklerle skorun değişmesini sağlayan teknik direktörümüzü tebrik ediyorum\"

Fernando: \"Galatasaray gibi büyük bir camiada oynuyorsanız baskıyla yaşamaya alışmanız gerekiyor\"

Belhanda: \"Takım iyi oynayıp kazanıyorsa bu benim için büyük gururdur\"

İSTANBUL / DHA

Galatasaray\'ın 2-0 geriden gelip 4-2 kazandığı Teleset Mobilya Akhisarspor maçınan ardından Sarı-kırmızılı futbolcular açıklamalarda bulundu.

Maçın son dakikalarında fileleri havalandıran Sofiane Feghouli, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, \"Allah\'a şükürler olsun ki golü attım. İlk yarıda sendeledik. Ama ikinci yarıya başlamadan önce hızlı şekilde golü atmamız gerektiğini biliyorduk. 3 puan almak önemliydi. Taraftarlar çok destek verdi. Ben buradan hem takımı hem de teknik ekibi özellikle verdiği taktiklerle skorun değişmesini sağlayan teknik direktörümüzü tebrik ediyorum. Bu galibiyet sezonun geri kalanı için çok önemli bir değer olacaktır\" dedi.

FERNANDO: \"GALATASARAY GİBİ BÜYÜK BİR CAMİADA OYNUYORSANIZ BASKIYLA YAŞAMAYA ALIŞMANIZ GEREKİYOR\"

Galatasaray formasıyla ilk golünü atan Fernando da, şunları söyledi;

\"Kendimi çok iyi hissediyorum önemli bir gol attığım için. Takımın ihtiyacı olan anda erken bir gole ihtiyacımız vardı geri dönüş için.

Galatasaray gibi büyük bir camiada oynuyorsanız baskıyla yaşamaya alışmanız gerekiyor. Biz de buna alışığız. Herhangi ekstra bir baskı yoktu. Çok önemli bir 3 puan ve önemli geri dönüş oldu. İlk yarı bitene kadar hiç kaybetmeyip lider tamamlamak istiyoruz.\"

BELHANDA: \"TAKIM İYİ OYNAYIP KAZANIYORSA BU BENİM İÇİN BÜYÜK GURURDUR\"

Galatasaray formasıyla ikinci golünü atan Younes Belhanda\'nın sözleri ise şöyle;

\"Maça iyi başladık. Fakat bir hatadan kaynaklı gol yedik. Sonrasında gol bulmak için çok acele ettik. Bizim acelemizden dolayı onların ikinci golü geldi. Ama ikinci yarıya çıkarken iyi motive olduk. Çabuk gol atmak için aramızda konuşmuştuk ve sonuç geldi.

Benim buradaki asıl hedefim takımı iyi şekilde oynatmak. Benim görevim gol atmaktan çok topları iyi şekilde dağıtmak. Takım iyi oynayıp kazanıyorsa bu benim için büyük gururdur.\"