Galatasaraylı futbolculardan Belhanda'ya veda mesajı

Galatasaray Spor Kulübü, Younes Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı. Dün kararın açıklanmasının ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılan Belhanda için, Galatasaray futbolcular, sosyal medya hesaplarından veda mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından Belhanda ile olan bir fotoğrafını paylaşan Arda Turan, teşekkür ederek "Galatasaray'a verdiğin katkılar için teşekkür ederim. Sana ve ailene bol şans, başarı ve mutluluk diliyorum. Seninle birlikte oynamak benim için zevkti" ifadelerini kullandı.

Taylan Antalyalı ise "Her şey için teşekkürler kardeşim. Senin hakkında en iyisini diliyorum" dedi.

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao da bir paylaşımda bulunarak, "Kardeşim Belhanda, seninle oynamak büyük bir zevkti. Sana gelecekte bol şans diliyorum. Tanrı aileni ve seni korusun" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılıların tecrübeli kalecisi Muslera, "Galatasaray'a katkıların için ve birlikte başardıklarımız için teşekkür ederim. Geleceğin için en iyisini diliyorum" dedi.

Belhanda ne demişti?

Sivasspor karşısında yaşanan puan kaybından sonra açıklamalarda bulunan Belhanda, yönetimi hedef alarak "Twitter'da, Instagram'da kendine bakacağına, medyaya bakacağına gel statla ilgilen. Bu sahada biz oynuyoruz, hafta sonu geldiğimizde bize futbol oynamak için iyi şartlar sunmaları gerek" demişti.

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