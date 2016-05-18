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Spor

Galatasaraylı futbolcu Semih Kaya evlendi

Galatasaraylı oyuncu Semih Kaya, basketbolcu Yasemen Saylar ile hayatını birleştirdi

18 Mayıs 2016 02:32

Galatasaray Futbol A Takımı oyuncularından Semih Kaya, kendisi gibi Galatasaray altyapısından yetişen basketbolcu Yasemen Saylar ile hayatını birleştirdi.

Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen nikah töreninde Semih ve Yasemen çiftinin şahitliklerini Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve Galatasaray Kadın Basketbol Takımı kaptanı Işıl Alben yaptı. Çiftin nikahını İstanbul Başakşehir Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığının yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevini de sürdüren Göksel Gümüşdağ kıydı.

Habertürk'ün haberine göre, nikâh törenine Galatasaray Kulübü yöneticileri, sarı-kırmızılı futbolcular, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Dürüst, A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, sarı-kırmızılı kulübün eski başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak, genç çiftin aileleri, arkadaşları, sevenleri ile spor camiasından birçok davetli katıldı.

 

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