Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram: Ailemdeki bir kişide  Koronavirüs var

Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram ailesinde bir kişide yeni tip Koronavirüs (Covid-19) olduğunu açıkladı.Bayram, "Futbol ikinci sırada geliyor, şu anda koronavirüs ile ilgili olanlar çok daha önemli" dedi.

Bayram, Hollanda basınına bir röportaj verdi. Ailesinden bir kişide koronavirüs çıktığını belirten Ömer, bu sene futbola dönmenin zor olduğunu da dile getirdi.

"Yardım etmenin görevim olduğunu düşünüyorum"

Bayram "İki tıkla telefondan istediğimi sipariş edebiliyorum, birçok kişi bunu yapamıyor. Biz futbolcular ne kadar şanslı olduğumuzu asla unutmamalıyız. Ya işiniz yoksa, kira ve yemekleri karşılayamıyorsanız? Benim durumumda, zorlanan insanlar için bir şeyler yapmak istiyorum ve yapıyorum. Yardım etmenin görevim olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"Ailemde bir kişide Koronavirüs var"

EURO 2020'nin ertelenmesi hakkındaki görüşü sorulan Ömer Bayram, ailesinden birinde Koronavirüs çıktığını belirterek, "Futbol ikinci sırada geliyor, şu anda Koronavirüs ile ilgili olanlar çok daha önemli. Ailemde birisinde korona var. Avrupa Şampiyonası bir yıl kaydı. Bir oyuncunun ne sıklıkla Avrupa Şampiyonası'na gitme şansı var? Gerçek şu ki durum şu anda umutsuz." dedi.

"Küçük işletmeler ne olacak?"

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu sözlerini, "Evde kalmak en iyi seçenek, tek çözüm. Şimdi birkaç şeyden bahsettik ama futboldan çok daha fazlası var. Küçük işletmeler ne olacak? Kafalarını suyun üstünde nasıl tutacaklar? Biz eğlendiriciyiz, bu yüzden futbolun son dönecek şey olması mantıklı. Kulübümüzün sezonluk biletleri geri ödemek zorunda kalabileceğini biliyorum, bu arada oyuncu maaşlarına da milyonlar harcanıyor." diyerek tamamladı.