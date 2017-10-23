Galatasaraylı futbolcu Gomis: "Takım olarak beklentiyi karşılayamadık"

\"Hakeme her gün çalıştığımızı, onun da daha çok çalışması gerektiğini söyledim\"

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA

alatasaray\'ın golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldıkları maç sonrası basın mensuplarına konuştu.

Fransız forvet, Sarı-kırmızılı taraftarların derbiye gösterdiği ilginin çok güzel olduğunu belirterek, \"Tribünlerdeki atmosfer harikaydı. Daha önce böyle bir atmosfer görmedim. Fenerbahçe taraftarının da bu maça gelmesi çok güzeldi. Takım olarak beklentiyi karşılayamadık. Her zamanki gibi oynayamadık ama yine de bir puan aldık ve yenilmezlik serimizi sürdürüyoruz\" dedi.

Gomis, penaltı bekledikleri pozisyonla ilgili bir soru üzerine ise, \"Penaltı olduğu çok belliydi. Bunu gördüm ve açıkçası çok kızdım. Bu tür maçlarda ufak detaylar sonucu belirliyor. Taraftarlar da hakeme çok fazla kızdı. Ben de hakemin yanına gidip, iyi yönetmesini söyledim. Bu tür maçlarda insan hatası olabilir ama gol verilseydi farklı olurdu. Gol olmaması oyunumuzu da etkiledi. Umarım gelecekteki penaltılarda doğru kararlar verilir. Hakeme her gün çalıştığımızı, onun da daha çok çalışması gerektiğini söyledim. Lig uzun bir süreç. Bazen iyi bazen kötü oynayabiliriz. Daha iyisi gelecektir\" ifadelerini kullandı.

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- Gomis\'in açıklamaları

22.10.2017 - Haber Kodu : 171022178