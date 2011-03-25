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Yaşam

Galatasaraylı eski yönetici Gürsoy hastanede

Galatasaray Kulübü’nün eski yöneticisi Ergun Gürsoy’a anjiyo yapıldığı açıklandı...

25 Mart 2011 02:00

T24 - Galatasaray Kulübü’nün eski yöneticisi Ergun Gürsoy’a anjiyo yapıldığı açıklandı.

Anadolu Sağlık Merkezi’nden yapılan açıklamada, Gürsoy’un nefes darlığı ve göğüste sıkıntı şikayetiyle hastanenin acil servisine başvurduğu, sarı-kırmızılı eski yöneticiye klinik durum ve EKG bulguları neticesinde koroner anjiyografi uygulandığı belirtildi.

Anadolu Sağlık Merkezi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ertan Ökmen’in, Gürsoy’un sağlık durumuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Ergun Gürsoy’a yaptığımız el bileğinden anjiyo uygulaması sonrasında, damarda pıhtı oluştuğu, pıhtının damarı tıkadığı, daha sonra vücut tarafından ve kullandığı kanı sulandıran ilaçlar ile kendiliğinden açıldığı düşünülmüştür. Sayın Gürsoy bu gece gözlem altında tutulacak ve koroner yoğun bakımda kalacaktır. Ancak şu an için stent ya da cerrahi müdahaleye gerek duyulmamaktadır."



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