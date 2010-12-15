T24 LogoT24 Logo
Magazin

Galatasaraylı Dürüst'ten Alex'e red

Galatasaraylı Elif Dürüst, katıldığı yardım balosunda piyangodan çıkan Fenerbahçeli Alex'le akşam yemeği' hediyesini "Hayır" deyip geri çevirdi!

15 Aralık 2010 02:00

T24 -  Galatasaraylı Elif Dürüst, katıldığı yardım balosunda piyangodan çıkan Fenerbahçeli Alex'le akşam yemeği' hediyesini "Hayır" deyip geri çevirdi!



Babası GS'yi yönetti


Sosyete, 'Açık Kapı Derneği' yararına düzenlenen 'Kempinski Balosu'nda buluştu. Gecede yapılan piyango çekişilinde Galatasaray'ın eski yöneticisi Ekrem Dürüst'ün kızı Elif Dürüst'e, Fenerbahçeli Alex'le akşam yemeği çıktı.


Hediyeleri değiştirdiler


Elif Dürüst, bu teklifi geri çevirdiğini açıkladı. Devreye hemen Fenerbahçe yöneticisi, işadamı Cihan Kamer girdi. Piyangodan kendisine İsmail Acar tablosu çıkan Kamer, kulüpte yöneticilik yapmasına rağmen Alex'le yemek yiyemediğini belirterek, ödüle talip olduğunu açıkladı. İkili, hediyelerini değiştirdi.



(Bülent Cankurt - Sabah gazetesi)


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24