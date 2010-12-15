Galatasaraylı Dürüst'ten Alex'e red

T24 - Galatasaraylı Elif Dürüst, katıldığı yardım balosunda piyangodan çıkan Fenerbahçeli Alex'le akşam yemeği' hediyesini "Hayır" deyip geri çevirdi!





Babası GS'yi yönetti



Sosyete, 'Açık Kapı Derneği' yararına düzenlenen 'Kempinski Balosu'nda buluştu. Gecede yapılan piyango çekişilinde Galatasaray'ın eski yöneticisi Ekrem Dürüst'ün kızı Elif Dürüst'e, Fenerbahçeli Alex'le akşam yemeği çıktı.



Hediyeleri değiştirdiler



Elif Dürüst, bu teklifi geri çevirdiğini açıkladı. Devreye hemen Fenerbahçe yöneticisi, işadamı Cihan Kamer girdi. Piyangodan kendisine İsmail Acar tablosu çıkan Kamer, kulüpte yöneticilik yapmasına rağmen Alex'le yemek yiyemediğini belirterek, ödüle talip olduğunu açıkladı. İkili, hediyelerini değiştirdi.

(Bülent Cankurt - Sabah gazetesi)





