Galatasaraylı Carlos Arroyo Barcelona'da

Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski basketbol oyuncusu Carlos Arroyo, Barcelona ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş ve Galatasaray formalarını terleten ve iki ekipte de şampiyonluk sevinci yaşayan Porto Rikolu basketbolcu Carlos Arroyo, Barcelona ile 2 yıllığına anlaştı.

Geçtiğimiz sezon, alacakları nedeniyle Sarı-Kırmızılı ekipten ayrılarak, aynı zamanda başkanlığını yaptığı Cangrejeros'ta geçiren deneyimli guard, Katalan ekibiyle sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 2 yıllık sözleşmeye imzasını atacak.

Kariyerinin büyük bir bölümü NBA'de geçiren ve Türkiye'de başarılı bir kariyeri geride bırakan Arroyo'nun transferi, İspanyol devi tarafından da duyuruldu.