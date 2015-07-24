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Sağlık

Galatasaraylı Carlos Arroyo Barcelona'da

Arroyo'nun transferi, İspanyol devi tarafından da duyuruldu

24 Temmuz 2015 18:17

Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski basketbol oyuncusu Carlos Arroyo, Barcelona ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş ve Galatasaray formalarını terleten ve iki ekipte de şampiyonluk sevinci yaşayan Porto Rikolu basketbolcu Carlos Arroyo, Barcelona ile 2 yıllığına anlaştı.

Geçtiğimiz sezon, alacakları nedeniyle Sarı-Kırmızılı ekipten ayrılarak, aynı zamanda başkanlığını yaptığı Cangrejeros'ta geçiren deneyimli guard, Katalan ekibiyle sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 2 yıllık sözleşmeye imzasını atacak.

Kariyerinin büyük bir bölümü NBA'de geçiren ve Türkiye'de başarılı bir kariyeri geride bırakan Arroyo'nun transferi, İspanyol devi tarafından da duyuruldu.

 

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