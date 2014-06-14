Galatasaraylı Burak Yılmaz evleniyor

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, yarın dünya evine giriyor. Burak Yılmaz ile İstem Atilla daha önce de evliliğin eşiğinden dönmüşlerdi.

Hürriyet'ten Elif Altındağ'ın haberine göre 2008 yılında Antalya’da aile arasında İstem Atilla’yla nişanlanan Yılmaz, 30 Mart 2009’da 5 yıldızlı bir otelde yapılacak 250 kişilik düğünden iki gün önce kavga ederek ayrılmıştı. Çocukluk aşkı İstem Atilla’yı unutamayan yıldız futbolcu 5 yıl sonra eski nişanlısına geri döndü.

Yılmaz ve Atilla çifti, yarın akşam damat evinde aile bireylerinin hazır bulunacağı düğünde evlenecek. Çiftin nikahını ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Menderes Türel kıyacak.

Burak Yılmaz’ın nişanlısıyla dürüm keyfi

Burak Yılmaz, dün akşam nişanlısı İstem Atilla’nın baba evinde aile arasındaki kına gecesine katıldı. Burak Yılmaz ile nişanlısı İstem Atilla, kına sonrasında ise Lara semtinde bir dürümcüye giderek dürüm yedi. Nişanlı çifte, Yılmaz’ın Antalyaspor’un altyapısını çalıştıran arkadaşı Bulut Ferruhlar da eşlik etti.