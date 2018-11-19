Galatasaraylı Belhanda 6 hafta yok

Belhanda, 6 hafta sahalardan uzak kalacak

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası\'nda gerçekleştirilen antrenman kuvvet adaptasyon çalışmasıyla başlandı. Daha sonra topla pas destek çalışması yapılırken, ana bölümde sınırlı alanda dörde dört oyunsal formda dayanıklılık oyunu oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Fernando Reges, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Eren Derdiyok ve Yuto Nagatomo, kendileri için hazırlanan program dahilinde takım antrenörleri eşliğinde sahada bireysel bir adaptasyon çalışması gerçekleştirirken, Fas Milli Takımı\'nın Kamerun ile oynadığı maçta sakatlanan Younes Belhanda\'da ise yapılan tetkikler sonucunda sağ üst arka adale grubunda ileri düzeyde kanama ve yırtık tespit edilmiştir. Oyuncunun yaklaşık 6 hafta sürmesi planlanan tedavi programına başlanmıştır.

Türkiye Milli Takımı\'nın İsveç ile oynadığı maç öncesi kasıkta zorlanma hisseden ve tedavisine başlanan Serdar Aziz\'in durumu perşembe günü yapılacak son kontrollerden sonra netleşecektir.

Sarı-kırmızılılar, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam saat 18.00\'de Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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